Mlčeti zlato aneb 7 věcí, které partnerovi raději neříkejte

„Totální poctivost ale není vždycky tou nejchytřejší vztahovou politikou. Pokud některé informace nejsou důležité, případně by způsobily smutek, pak je lepší, když si je necháte pro sebe,“ vysvětluje expert na vztahy Jonathan Bennett a nabízí sedm ožehavých témat, o kterých byste se s partnerem raději neměla bavit.

„I v tom nejlepším vztahu není nutné, aby váš ex byl tématem č. 1. Uvědomte si, že daný člověk pochází z vaší minulosti, a tak je mnohem vhodnější, když jeho nové zaměstnání, novou přítelkyni nebo účes proberete s kamarádkami,“ tvrdí manželská terapeutka Racine Henryová a dodává, že jedině tak ochráníte svého současného partnera, a případně se vyhnete žárlivé scéně.

Přátelit se s expartnery lze, ale ne vždy je to dobrý nápad

Přátelit se s expartnery lze, ale ne vždy je to dobrý nápad Vztahy a sex

Je třeba si uvědomit, že navázání vztahu s novým člověkem znamená také to, že přijímáte jeho rodinu takovou, jaká je. „A to zahrnuje trávení času s otravnými malými bratranci nebo maminkou, která má za každou cenu pravdu,“ dodává Bennett pro Bustle.

To znamená, že pokud nechcete ze vztahu odejít, pak byste před partnerem neměla mluvit o pochybnostech, které ohledně vašeho společného soužití máte.

„Ve vztahu je normální, když občas zapochybujete o tom, zda spolu budete žít šťastně až do smrti. Povětšinou jde ale o prchavé myšlenky, a tak je důležité, abyste je v první řadě zpracovala sama,“ radí odbornice.

Přátelé jsou druhá rodina, kterou si do života vybíráme sami. Možná právě proto je důležité, abyste na partnerovy přátele zbytečně neútočila nebo na ně nebyla nepříjemná.

„Pokud jeho kamarádi nedělají něco, co vás uráží nebo se vás jinak dotýká, pak si svůj názor nechte pro sebe,“ říká manželská terapeutka Racine Henryová.

„Lidská mysl nepřetržitě pracuje, což zahrnuje i myšlenky na předchozí partnery a srovnání s vaším současným vztahem. Je to naprosto normální a nenaznačuje to žádnou nespokojenost s vaším současným partnerem,“ vysvětluje rodinný psychoterapeut Jorge Fernandez.

Přesto jde o téma, o kterém byste s partnerem neměla mluvit. Namísto toho najděte způsob, jak do současného vztahu implementovat to, co vám z předchozího vztahu nejvíce chybí.