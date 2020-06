Mlčení může být snadno tichou agresí

To, že nemáme na věci stejný názor, jinak situace vnímáme i prožíváme a přikládáme jim také různou důležitost, je stejně tak samozřejmé jako dýchání. Ani jednovaječná dvojčata stejného pohlaví nevidí svět vždycky stejně. Natož pak partneři opačného pohlaví, kteří jsou spřízněni jen volbou.

Hodně ale záleží na tom, jaký prostor pro diskusi vytvoříme. Představte si komický dialog dvou lidí: jeden mluví a obhajuje své názory, druhý jen přitakává a obdivuje ho. Máš pravdu, úplně s tebou souhlasím, štěpná myšlenka, lépe bych to neřekl, naprostý souhlas… Jak dlouho si myslíte, že by tento dialog, nebo spíš jen sebestředný monolog v kombinaci s pochlebováním mohl trvat? No, moc dlouho ne.