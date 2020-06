Matka jí vybrala manžela, totéž udělala pro svou dceru

Luann poznala svého nynějšího manžela Terryho na základní škole. Na střední spolu pak tvořili klasický „americký” pár - ona byla roztleskávačka, on sportovec. Luannina matka ho naprosto zbožňovala a vždy byl u nich vítán. Jak to tak ale chodí, i oni se jednou rozešli a začali postupem času žít s někým jiným. Luannina matka ale věděla své.

A tak se i stalo. Po čase se Luann a Terry dali zase dohromady a nakonec se i vzali. Rozhodně to ale nebylo domluvené manželství. Jak Luann pro server Yourtango uvedla, šlo spíše o výrazný vliv matky na volbu jejího celoživotního partnera.

„Máma zemřela, když bylo našim dvojčatům Beth a Benovi necelých pět let. Terry a já jsme v tu dobu byli už 12 let manželé,” popsala Luann.

„Neviděla svou vnučku vyrůstat, přesto její přítomnost byla mezi námi cítit i po mnoha letech,” popsala Luann situaci, kdy už jako matka dospělé dcery zasáhla podobným způsobem do jejího života, stejně jako to udělala před téměř třiceti lety její matka.

Když začala Beth chodit na vysokou školu, ihned se dostala do skupiny lidí, se kterými nejen spolupracovala v rámci školy, ale stali se z nich i velmi dobří kamarádi. Kromě Beth patřila do skupiny ještě jedna dívka, dobrý kamarád Nate a Matt, do kterého se Beth zakoukala.