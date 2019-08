Lze online sex považovat za nevěru? Záleží na pravidlech

Ve světě internetu je s malou mírou nadsázky dostupné vše, co si jen zamanete - i sex. Porno všeho druhu, přenosy pomocí webkamer, na co si jen vzpomenete. Dá se sledování podobných stránek považovat za nevěru, nebo je on-line sex ještě únosnou mírou, která vztahu neškodí?

Vztahová odbornice Jessica O´Reillyová v tom má poměrně jasno. Na začátku každého vztahu by si měli partneři stanovit striktní pravidla, která budou jejich vztah definovat. Včetně sexuální stránky samozřejmě. Cokoli, co bude nad rámec takové „dohody”, je podle ní nevěra. Záleží tak na páru.

„Je to jednoduché. Zatímco pro někoho může být zcela normální flirtovat před partnerem s někým jiným, pro jiného to může být hotová katastrofa. Proto je důležité, aby si partneři jasně promluvili o svých očekáváních ve vztahu a o tom, co všechno jsou v jeho rámci schopni tolerovat,” uvádí odbornice pro Daily Mail.