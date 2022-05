Když se partner vyžívá v emocionálním týrání

„Emocionální zneužívání zahrnuje verbální zneužívání, jako jsou křik, nadávky, obviňování a zahanbování. Izolace, zastrašování a kontrolní chování rovněž spadají pod emocionální zneužívání. Násilníci využívající takové chování navíc často vyhrožují fyzickým násilím nebo následky, pokud dotyčný/á neudělá to, co chtějí,“ vysvětlují ve svém článku s názvem Domácí násilí a zneužívání výkonná ředitelka neziskové společnosti HelpGuide (zabývá se mimo jiné podporou a pomocí v mnoha oblastech duševního zdraví) Melinda Smithová a terapeutka a autorka řady odborných materiálů Jeanne Segalová.

Není tak ničím výjimečným, že oběti, které se dostaly do věčného kolotoče zneužívání a dokázaly se z něj i dostat, samy sebe následně mučily otázkami: „Jak se to stalo? Jak jsem se sem dostal/a?” Tak zákeřné podobné chování bývá.

„V mnoha ohledech se dokážu vcítit do obětí zneužívání. Podobné pocity a zážitky byly kdysi součástí i mého života. Sledovat tak, jak se to odehrává kdekoli jinde, mi trhá srdce. Chci říct, aby utekli, ale tak jednoduché to není. Každý musí najít svou cestu, jak se z toho dostat. Jako odborník jen mohu doufat, že se díky vlastní introspekci a terapii z nezdravého vztahu dostanou co nejdříve,“ dodává Davinová.