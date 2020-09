Jaký je ideální počet sexuálních partnerů za život

Kolik sexuálních partnerů bychom měli mít během svého života? To vám neřeknou ani sexuologové. U každého člověka to bývá jiné. Co je pro někoho běžnou normou, může být pro druhého nedosažitelnou výšinou, nebo naopak nesmyslným počtem, ve kterém vidí spíš riziko různých nákaz než nějaký velký požitek. Každý člověk však nemá jen jiné potřeby, ale i jinou povahu. Někdo je stydlivý, někdo romantický, někoho sex moc neláká a další je dobrodruh, který by nejraději nedělal nic jiného…