Jak úspěšně zvládat náročné situace? Vsaďte na stoický klid

„Ve sportu je mnoho proměnných, které jedinec absolutně nemůže ovlivnit. Stoici zastávali názor, že reagovat na věci, které nemůžeme kontrolovat, je k ničemu.“ Základem je tedy umění rozpoznat to, co nemůžeme mít ve vlastních rukou, a zaměřit se jen na to, co lze kontrolovat a ovlivnit.