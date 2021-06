Jak se vypořádat s vnitřním hněvem

Změna se také může projevit na vašem hlasu. „Jedním ze způsobů, jak si uvědomit, že máte vztek, je poslouchat hlasitost svého hlasu. Pokud se zvyšuje, je pravděpodobné, že bojujete s náhlým přívalem emocí. Pokud si to uvědomíte, zkuste navrátit svůj hlas do původního znění. Uvidíte, že i samotným procesem se uklidníte,“ dodává Smith.

Osvědčenou radou na zvládání hněvu nebo stresové situace je správné dýchání. Pořádně se alespoň 10krát nadechněte a hluboce vydechněte. V případě, že tato technika nezabere, zkuste se zamyslet nad tím, co po vás che váš hněv a co to znamená.