Jak se bránit pasivní agresi

„Můžeme to nazývat nepřátelskou kooperací oslazenou nevraživostí nebo třeba poddajnou vzpurností,“ říká expertka na vzdělávání Signe Whitsonová. „Pasivní chování se s agresivním nestřídá, jde o kombinaci obojího v jednom. Proto je pro druhou stranu matoucí a frustrující.“

Na rozdíl od otevřeného útoku si v případě pasivní agrese člověk může jen domýšlet, co se to vlastně děje. Podle Whitsonové jde o snahu vyřídit si s někým účty, aniž by druhá osoba tento záměr a skrytý vztek vůbec rozpoznala. Takové chování může mít různé podoby.