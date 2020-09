Jak lidé nejčastěji ospravedlňují vlastní neetické chování

Jedním ze způsobů, jak se vyhnout pocitu viny z vlastního chování, je definovat svůj čin jako tzv. morálně nejednoznačným tedy ne zcela špatný. Jde o tzv. šedou oblast - sice existují nějaká daná pravidla pro to, co je špatné a co dobré, ale vždy se najde nějaká skulinka, jak to obejít. Ale samozřejmě s vysvětlením, že jsme jednali v dobrém zájmu, uvádí Psychology Today.