Jak často se rozvedené páry znovu berou

Je logické, že pokud v manželství něco nevyšlo, je třeba to změnit, jinak to nebude nikdy fungovat. Pokud je problém řešitelný – jako třeba finanční neshody nebo nedostatek intimity – a vyřešený, pak se lidé mohou dát znovu dohromady.

„Pokud sdílíte touhu dát svému manželovi své srdce na celý život a umíte odpustit a zapomenout, můžete zažít to kouzlo znovu najít ztracenou lásku. Milovat někoho i poté, co jste se rozešli či rozvedli, může prokazovat skutečný závazek a oddanost danému jedinci, což není tak snadné a hlavně časté. Když najdete partnera, který je vám stejně oddaný i poté, co jste si prošli celým procesem rozvodu, opětovné usmíření může být tím pravým krokem,“ dodává blogerka Sophia Harrisová, přispívající na stránky Her Life Online, kde nejen ona pomáhá a radí jiným ženám se všemi otázkami ohledně vztahů.