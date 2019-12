I pánové mají erotogenní body. Možná budete překvapeni kde

Může to znít neuvěřitelně, ale mužská chodidla se doopravdy řadí k další erotogenní zóně. "Muži mají relativně vyšší koncentraci nervových zakončení v chodidlech než ženy," vysvětluje Mark Michaels spoluautor knihy Partners in passion. Jeden ze zásadních akupresurních bodů nalezneme přímo na středu chodidla. Jeho jemným stlačením dochází k posilnění průtoku krve, což následně vede k většímu zapojení partnera do hry.