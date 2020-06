Dvanáct příznaků nevěry, které lidé nevědomě přehlížejí

1. Časové rituály

Jakmile jedinci začnou opakovat ve stejný čas ty samé věci. A je jedno, zda se jedná o pravidelné telefonáty ve 12 hodin, či pravidelné návraty ze zaměstnání například v 18. hodin či návraty z fitness centra v 19. hodin.

Nevěrníci totiž často přemýšlejí tak, že když se budou držet „vhodných” časů, tak u nich nedojde k odhalení. Je jasné, že když se začnou vracet z práce v nočních hodinách, tak protějšek začne mít podezření, proto volí čas, který je reálnější.

2. Nový žargon

Jakmile protějšek začne používat nový výraz, příměr či slovní spojení, které do té doby doma nikdo z nich nepoužíval, je zapotřebí zbystřit. Jakmile spolu dva lidé začnou trávit víc času, aniž by si to uvědomovali, slovně se přizpůsobují.

3. Změna každodenních rituálů

Pokud jedinec domů pravidelně přichází ve stejný čas, a první, na co se zeptá, je, co bude k večeři a najednou místo evidentního hladu zajde nejprve do sprchy či popadne psa a jde se s ním projít, pak lze jen těžko věřit, že se tak děje kvůli změně životního stylu.

Stejně podezřelé by ale mělo být, když si dá v pracovní den večer lahev vína, ačkoliv tak činí jen o víkendu.

4. Začne preferovat jízdu vlastním vozem

Jezdili jste do práce pravidelně spolu, ale najednou protějšek stále častěji jezdí sám, protože potřebuje být buď v práci dříve, či si po práci ještě musí něco zařídit? Pak vězte, že ani zde se nemusí jednat o nevinnou záležitost.

5. Když vám začne kupovat spodní prádlo

Pokud vám protějšek začne kupovat hezké spodní prádlo, přestože vám do té doby tvrdil, že mu je zcela jedno, co na sobě nosíte, pak je možné, že tak činí právě kvůli své aférce. Chce vám tak dopřát věc, která se mu líbí u milenky či milence.

6. Když začne vše vadit

Když vašemu protějšku najednou začnou vadit věci, které k vám jednoduše patří, ať už se jedná o vaší srdečnost, upřímnost, ale i preciznost či pořádkumilovnost apod. Najednou jako by si kvůli své aférce uvědomil, že se mu to natolik protiví, že vám to musí dát najevo.

7. Když přestanou vadit pohledy druhých

Stávalo se vám, že jakmile se na vás někdo cizí usmál nebo jeho zrak spočinul ve vašem výstřihu či na zadečku, tak byl okamžitě oheň na střeše? A najednou vás sice na tyto věci protějšek upozorní, ale s úplně jiným tónem a v podstatě bez náznaku žárlivosti a zášti?

Pak určitě nedošlo k jeho pozitivní změně, jen přesně tímto způsobem zmírňuje svou vlastní vinu a ospravedlňuje tak své vlastní chování.

8. Když omlouvá nevěru druhých

Nevěrník nikdy neodsuzuje za stejné chování druhé. Naopak se je často snaží před ostatními hájit, omlouvat a hledat chyby na jeho protějšku... Někdy ale postačí i konstatování: „To je prostě život.”

9. Přestane sledovat filmy, jejichž součástí je nevěra

Přestože dříve protějšku vůbec nevadilo sledovat filmy s milostnými zápletkami, najednou to bude přesně to, čemu se začne bránit.

10. Nervozita, úzkost a deprese

Zatajovat nevěru může být pro jedince natolik emočně náročné a stresující, že si to může začít vybírat daň v podobě velké nervozity, nespavosti, hubnutí, ale i úzkostí či depresí.

11. Ředitel zeměkoule

Když ze sebe najednou jedinec začne chrlit nejrůznější moudra, která mu do té doby příliš neříkala, či najednou začne rozumět věcem, o které se do té doby nezajímal, je zřejmé, že dané věci absorboval od někoho, kdo si nově získal jeho zájem.

12. Prázdný pohled