Další izolaci s partnerem už nezvládnu

Neudělal nic špatně, pomáhal se vším, co bylo potřeba. Ale to, že byl poblíž celou tu dobu, mě prostě dovádělo k šílenství. Můj bývalý partner býval často pryč, a tak jsem si zvykla na to mít dostatek prostoru sama pro sebe.

Při představě další nařízené izolace, nebo dokonce možnosti, že by se i bez toho k nám nastěhoval trvale, mám tak velké obavy. Nevím, co s tím,” vylíčila svůj problém žena.

Téma „nadměrně” společně tráveného času, bez možnosti odjet do práce, je pro mnohé páry dost ožehavé. O to víc, pokud mají ještě děti. Z touhy po tom trávit hromadně více času se tak pomalu stává nechtěné splněné přání.

Najděte odvahu říct si o to, co potřebujete

Vždy je ale třeba myslet na to zásadní. Nezapomínejte vzájemně komunikovat. A to nejen o tom, co vás těší a co chcete dělat, ale i o tom, čeho se bojíte, co vás trápí. Jedině tak budete schopni minimalizovat narůstající tlak a potenciální problémy, které se mohou začít kupit.