Co si matky od otců svých dětí přejí

I v moderní době jsou věci, které se opakují stejně jako v dobách našich babiček či prababiček. Jednou z nich je fakt, že mnohé ženy bývají alespoň nějaký čas doma, a to především na mateřské a rodičovské dovolené. Některé se dokonce ztotožňují s rolemi svých babiček či matek a zůstávají v domácnosti automaticky i bez dětí, do zaměstnání tak chodí pouze manžel či partner.

Většina žen, které jsou určitou dobu doma, to ale rozhodně mnohdy nepovažují za dobu, kdy by se nudily nebo neměly co dělat. Ba naopak, především je-li v rodině malé dítě. Takové ženy si pak mnohdy přejí, aby se i jejich partner čas od času zapojil do starosti o domácnost či dítě.

Z průzkumu mezi novopečenými matkami pak vyplynuly určité požadavky na věci, které by muži buď mohli dělat častěji, případně je nebrat jako samozřejmost. O co konkrétně jde?

Žena určité věci zvládne lépe

„Manžel mi pomůže se vším kolem domu - spraví, co je potřeba, vyčistí, uvaří, což je samozřejmě velká pomoc. Ale co se týče našeho syna, mám takový pocit, že už jen fakt, že jsem s ním celý den doma, mě předurčuje k tomu, že všechny věci s ním spojené zvládnu automaticky lépe, a proto je neřeší. Nikdy neměl problém s výměnou plenek, pokud jsem ho požádala, ale také se nikdy nenabídl, že to udělá sám, případně něco jiného,“ svěřila se například třiatřicetiletá Jess z amerického Ohia pro server yourtango.

Venčení „společného” psa

„Lady byla můj pes dříve, než jsem potkala manžela. Poté, co jsme se sestěhovali, vzali se, založili rodinu, se stala automaticky naším psem. V určitých ohledech je ale stále jen moje. Manžel se sice před spaním zeptá, zda nepotřebuje jít ještě pes ven na procházku, ale jsem to já, kdo s ním vždy jde, on se nikdy nenabídne. A nejde jen o psa. Jsem to já, kdo tráví celý den s mladším synem doma, já musím řešit rozmluvy s učitelkou naší dcery ve třetí třídě,“ popisuje další situaci pětatřicetiletá Erin.

Debaty o kolegyních z práce

„Možná to bude znít jako žárlivá scéna, ale opravdu nepotřebuju po celém dni starání se o děti a domácnost poslouchat nadšené novinky ohledně kolegyň mého manžela. Je mi věrný, je skvělý otec, ale občas to vypadá, že si to v práci užívá víc než doma,“ svěřila se čtyřiatřicetiletá Ramona.

Projevy náklonnosti

„Než jsme měli děti, kdykoli šel manžel okolo mě, poplácal mě po zadku. Když se narodil syn, dělával to také. Ale po narození dcery už to najednou nedělá. Bylo to malé, hravé, ale velmi milé gesto, že je rád, že mě vidí. Teď už není? Chybí mi to,“ uvedla třiatřicetiletá Julie z Floridy.

Zprávy během dne

„Manžel ráno odejde do práce a celý den o něm neslyším. I krátká zpráva během dne by mi udělala radost a utvrdila mě v tom, že na děti a vše ostatní nejsem sama. Krátké ujištění, že na mě myslí,” popsala sedmatřicetiletá Tara.

Počítání skóre