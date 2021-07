Co s tím, když svého muže milujete, ale sex s ním ne

Během líbánkové fáze byl sex podle jejích slov docela dobrý. O pár let později se ale ze sexu stal nudný stereotyp bez orgasmu. Erika se proto odhodlala svému manželovi sdělit, jaký druh stimulace klitorisu se jí líbí. On ho však nedokázal zdárně napodobit, a postupem času došlo ke ztrátě sexuálního apetitu.

Její nižší libido začali dokonce řešit i s lékařem, aby zjistili, jestli na vině nejsou hormony. Začali také chodit do manželské poradny. „Navštívili jsme terapeuta, který se specializuje na manželství a intimní poradenství. Je to sice běh na dlouhou trať, ale snažíme se,“ dodává.

„Priority se v průběhu času mění a páry se mohou průběžně zaměřovat na jiné aspekty vztahu, aby docílily společné intimity. To, že momentálně váš milostný život není, co býval, nemusí nic znamenat,“ říká Marinová.

Většina lidí totiž věří v to, že sexuální život by měl fungovat přirozeně sám o sobě. To ale není pravda. Stejně jako i na ostatních aspektech vztahu, je potřeba na něm pracovat. Jak na to?