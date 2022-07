Časté důvody, proč lidé přerušují kontakt se členy rodiny

„Ve své poradně se setkávám s lidmi všech věkových kategorií již více než 25 let. Slýchám o všech druzích emocionálně stresujících situací, které jim způsobují bolest. Tou největší ale bývá odříznutí od rodiny. Provází ho smutek, stres a často i pocit bezmoci. Někdy jsou lidé odstřiženi na měsíce, jindy na celý život, není to jednoduché,“ vysvětluje na svém blogu klinická psycholožka Barbara Greenbergová.

V mnohých rodinách „odřízli“ lidé své příbuzné kvůli zklamání, naštvání nebo čemukoli, kvůli čemu se cítili špatně. Mnozí tak činí z běžného důvodu – viděli podobné chování doma, když vyrůstali a mají tak pocit, že je to jednoduchý způsob, jak se s někým vypořádat.

Někdy pak členové rodiny jednoduše dospějí do stavu, kdy naznají, že chování jiného už přesáhlo únosnou mez a není jak ho změnit. A proto je nejjednodušším způsobem přestat se s ním stýkat.

Vždy budou v rodině lidé, kteří budou vědět o vaší minulosti víc, než byste chtěli. Pokud šlo o něco opravdu zlého, co si nechcete připomínat, je dost možné, že ze svého života budete chtít odepsat lidi, kteří s tím měli něco do činění nebo vám ošklivé období stále připomínají. Fungovat to samozřejmě může i opačně.