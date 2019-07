bok, Novinky

Když se řekne nevěra, všichni hned vidí to nejhorší - rozpad vztahu, rodiny, rozvod, boj o majetek, děti. Někdy ale může být právě nevěra určitým tmelem, který vztah drží pohromadě. Příkladem může být příběh ženy, která se svěřila The Telegraphu.

„Dívám se na aplikaci, která sleduje pohyb mobilu mého manžela. Je v country klubu, kam spolu občas jezdíme. Jsem ráda, že dorazil v pořádku. I když ... na tomhle místě rozhodně nemá být. Než odjížděl z domova, zadával do společného rodinného kalendáře schůzku na zcela jiném místě,” začíná své vyprávění žena.

Co teď? Zavolat soukromého detektiva, aby zjistil, co na daném místě její manžel a s kým dělá? Mnohé jiné ženy by o tom možná uvažovaly, tato ne. I když chování jejího manžela, který neví, že ho jeho žena pomocí aplikace sleduje, poukazuje na možnou nevěru, jí to nevadí.

„Naopak, jsem potěšena. Nedělá mi radost, že to musím přiznat, ale s manželem si sex už dlouho neužívám. Takže jeho možná aférka je pro mě něco jako úleva. Naše libida se vždy velmi lišila, ale je pravdou, že po třech dětech se chemie naprosto vytratila. Takže když se mnou přestal zhruba před rokem spát, cítila jsem úlevu,” popsala žena svůj příběh.

Rozvod? Ani náhodou

V takové situaci by mnozí mysleli na rozvod, tato žena o něm ale vůbec neuvažuje. Svým přátelům, kteří se tomu diví, vysvětluje, že jednoduše miluje jejich společný život, tak proč ho ničit.

Stále si dokážou dělat společnost, umí se společně zasmát, žijí v krásném domě. Jejich děti studují, je tak třeba se o ně postarat.

„Jednoduše nevidím důvod, proč toto všechno ničit jen proto, že svého muže už dále nevidím jako pro mě sexuálně přitažlivého,” popisuje.

Jak dodává, dokud situace bude nadále taková, jaká je, nebude se starat o to, co a s kým její manžel dělá. Jediné, čeho se bojí (a nejspíš oprávněně), je situace, kdy se pro jejího manžela a jeho „možnou” přítelkyni stane jejich aférka něčím víc. Dle vlastních slov bude bojovat „zuby, nehty” za to, aby to co nejdéle zůstalo takové, jaké to je nyní.