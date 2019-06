Tereza Lindauerová, Novinky

Co člověk, to osobnost a jiné touhy, přesto podle výzkumu zveřejněného na webu Psychological Science se u volby partnerky většina mužů shoduje na několika věcech, které by ta pravá rozhodně měla mít.

Pohlížet na muže jako na ochránce – časy, kdy muži museli holýma rukama bránit svou rodinu a majetek, jsou nenávratně pryč. Přesto většina mužů touží, aby je jejich partnerka vnímala jako „chlapáka“, který je ochrání.

Touží se tedy vedle ženy cítit mužně. Ale pozor, pánové jsou citliví na plané pochlebování, tudíž všechny tyto věci musí žena myslet upřímně, jakmile cokoliv hraje, pak se se zlou potáže.

Ženskost – na druhém místě v tom, co muže přitahuje, se objevila touha mít vedle sebe ženu, která vyzařuje ženskost, ne „babochlapa“, jak to někteří muži přímo vyjádřili. Pozor, v tomto bodě nejde o vzhled, práci nebo domácí práce…

Někteří muži preferují štíhlé ženy, jiní dávají přednost oblým tvarům. Obecně mají rádi, když si jejich partnerky oblékají sukně či šaty, ale ani v tom to není.

Jistá křehkost by podle nich měla z ženy přirozeně vyzařovat, i když je super úspěšná v práci a zároveň matka a hospodyně v jedné osobě. Nejde jim o to, mít doma vílu, ale empatickou, klidně i emotivní ženu, prostě člověka, který se odlišuje od jejich mužského světa.

Pozor na sociální sítě – překvapivě se ve výzkumu objevily i sociální sítě. Většině mužů vadí, když se jejich partnerka příliš prezentuje na sociálních sítích. Nevadí jim hezké fotky z dovolené, občasné sdílení zážitků a podobně.

Jsou jim ale proti srsti lascivní fotografie, kde jsou ženy moc obnažené nebo ve vyzývavých pózách. Nevadí jim podívat se, ale doma to nechtějí.

Stejně tak si velkou oblibu nezískala ani přehnaná prezentace na sociálních sítích, tedy, aby jejich přítelkyně co hodinu oznamovala, co právě jí, pije, vaří a s kým je. Většina mužů má pocit, jako by se tímto úplně vytratilo soukromí z jejich vztahu a možné je podle nich i riziko, že budou i oni prezentováni tak, jak o to nestojí.

Tak trochu hospodyňka – a je to tady, mužský pohled na ženu a domácí práce… Tak tedy, 95 % dotázaných touží po ženě, která se stará. Nejde jim ani tak o kulinární výtvory, které by na ně měly po návratu z práce čekat. I když hodně vysoké procento pánů oceňuje, když žena aspoň něco uvařit umí.

Především jde ale o péči, kterou by prý ženy měly věnovat prostoru, ve kterém společně žijí. Mužům se líbí, když je doma hezky „vyvoněno“, když se v bytě objeví ženské prvky – třeba obrázky, květiny a v pragmatičtější notě, i když je plná lednice a občas uvařeno.

Zajímavost – zajímavým bodem výzkumu bylo vnímání ženské sexuality, nebo spíše její prezentace na veřejnosti. Všichni chtějí mít ženu, která je přitahuje.

Zhruba polovina mužů ale nechce, aby se jejich partnerka přehnaně líbila i ostatním mužům – tedy líbila ano, ale cudně zahalená, dračice může být jen doma. Tato část mužů ve výzkumu přiznala občasnou silnou žárlivost na partnerku.

Naopak druhá půlka dotázaných nemá problém, když žena nosí vkusné, ale sexy oblečení a je pyšná, když ji obdivují i jejich přátelé nebo kolegové z práce.

Podle psychologa, který se na výzkumu pro Psychological Science podílel – Patricka Goodyho – by ideální žena měla vypadat asi takto:

„Muži obecně obdivují žensky působící ženy, někdo preferuje sexy oděné ženy vamp, jiný něžné květinky, ale všem se líbí, když je žena oblečená v šatech, lehce nalíčená a upravená. Alergičtí pak muži jsou na snižování jejich mužnosti, pichlavé poznámky na to, že nejsou pořádní chlapi a podobně. Obdivují ženy, se kterými zažívají pocit mužnosti. Také se jim líbí, když je na první pohled vidět rozdíl mezi ženskou a staromládeneckou domácností. Ženy, které vaří, mají plusové body. A i když žijeme ve věku sociálních sítí, ideální žena by neměla být jejich obětí…“