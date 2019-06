bok, Novinky

Rodiče při výchově potomků, i v průběhu jejich dospělého života, řeší nejedno dilema. Mnohdy si poradí sami, jindy vyhledají pomoc. Podobnou pomoc s řešením problému, ovšem tentokrát od uživatelů sociální sítě, žádal otec pětadvacetileté dcery, který vystupuje pod označením u/Pause96.

„Jsem otec pětadvacetileté dcery, kterou velmi miluji. Máme spolu velmi dobrý vztah a užívám si každé chvíle, kdy mohu být s ní. Je tu ovšem jedna věc, která mnohé lidi může překvapit - moje dcera je diagnostikovaná sociopatka,” uvádí otec, jehož příběh přinesl i server indy100.

Kdo je sociopat

Za sociopata se dá označit člověk, který trpí tzv. antisociální poruchou osobnosti. Jsou pro ni typické příznaky jako nedostatek empatie a ohleduplnosti vůči ostatním lidem, tito lidé většinou nemívají žádné výčitky svědomí, mnohdy se u nich projevuje manipulativní chování, málokdy si k někomu vytvoří pevný vztah ...

Jak dále uvádí, jeho dcera měla už od dětství potíže s chováním. Poté, co se množily její potíže především ve škole, kde neustále lhala, byla vůči ostatním nenávistná nebo jim jinak ubližovala, byla rodina nucena vyhledat pomoc. S lékařským dohledem se postupem času podařilo to nejhorší dostat pod kontrolu. „V osmnácti letech byla oficiálně diagnostikována,” popisuje její otec.

„Odborná pomoc naštěstí zabrala. Má dobré vzdělání, byla schopna si najít i ucházející práci, má spoustu kamarádů. Dokonce má i přítele, který ji má velmi rád a chtějí se vzít,” vysvětluje dál.

Ale právě tady začíná celý problém nabírat vážnější směr. Onen mladý muž nemá vůbec žádnou představu o diagnóze své přítelkyně. „Navíc pochybuji o tom, že ho dcera opravdu miluje,” tvrdí její otec. „Od doby její diagnózy jsme mnohokrát probírali její mentální rozpoložení, byli jsme k sobě vždy upřímní. Naprosto bez obalu mi řekla, že nedokáže cítit empatii ani nikoho opravdu milovat, a to ani členy své rodiny,” dodává.

Jak otec uvádí, dcera prý příteli nic neřekla z jednoduchého důvodu, nechce ho vyděsit a odehnat. „Naprosto jasně jsem jí řekl, že mu to musí před svatbou říct, nebo to udělám já. Má právo znát i tuto temnou stránku její osobnosti.”

A v této fázi přišla otázka, kterou položil dalším uživatelům: „Opravdu mu to mám říct já, pokud to dcera neudělá? Nechci jí ničit život a šanci na štěstí.”

Odpovědí na sociální síti se sešlo mnoho, valná většina uživatelů stojí na straně otce. Jakkoli svou dceru miluje a podporuje, měl by říct mladému muži pravdu, a to ještě před svatbou. Podobné temné tajemství by se před nikým nemělo skrývat.