Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Dekadence autosexuálů

Spisovatelka a feministka Ghia Vitaleová z amerického Long Islandu prohlašuje sama sebe za autosexuálku. To znamená, že nejraději randí sama se sebou. Zamilovala se prý do sebe už před léty a v březnu 2017 se sama se sebou dokonce zasnoubila. Pravda, zásnubní prstýnek, který si koupila za pět dolarů, nemůže nosit kvůli alergii na kov. To ale údajně nemění nic na skutečnosti, že si své zasnoubení užívá. Je prý sama se sebou moc šťastná a snaží se, aby si byla tou nejlepší milenkou.