Tereza Lindauerová, Novinky

„Lidé se samoty leckdy až panicky obávají. Přitom pokud se na samotu začnou dívat pragmaticky a tedy pozitivně, zjistí, že i lidé bez partnera mají velkou šanci být v životě úspěšní, mnohdy s větším předpokladem než lidé sezdaní.

Dle našeho výzkumu umí tito lidé objektivně zhodnotit své možnosti, najít si odpovídající pracovní pozici, která je uspokojuje a po osobnostní stránce růst. Jejich výhodou je, že dokážou i velmi dobře využít volného času. Navíc jsou velmi pozitivní i co se týče budoucnosti a rozhodně je neopouští víra, že na ně stále někde čeká ten pravý či pravá,“ upozorňuje pro Newspaper profesor Kim Jun-son z univerzity Jonse.

Je tedy na každém, jak se k dané situaci postaví. Podle sociologů je největším nepřítelem lidí fakt, že ke svému životu potřebují sociální sítě, mobil, televizi či alespoň knihu, aby zvládali být sami se sebou.

Mnozí z nich tak sice dokážou být bez partnera, a to třeba i dlouhodobě, ale o skutečné samotě nemůže být řeč. Svou samotu se snaží přehlušit jakoukoli činností. Přitom základem smíření se se sebou a životní realitou je naučit se fungovat sám se sebou.

Učte se „efektivní“ samotě



Abychom mohli samotu využít maximálně ve vlastní prospěch, měli bychom si na pocit, že jsme zodpovědní jen sami za sebe, nejprve zvyknout.

„Lidé neradi někam chodí sami, za svůj stav se stydí. Často mají problém jít sami do kina nebo na oběd, protože je to trapné, někteří dokonce volné chvíle o víkendu raději prospí! Přitom základ je si samotu užít,“ říká profesor Kim Jun-son.

Pokud jste sami, je třeba si to užít! Dobrým startem je třeba pobyt v přírodě, vyrazit si na výlet do lesa, do hor... Právě tam, v lůně přírody, jsme nuceni přemýšlet nad sebou, nad svým životem, což je podle Kim Jun-sona pro mnohé problém, protože „rýpat“ se ve svém nitru, znovu objevovat ne vždy příjemné skutečnosti a zkušenosti, je dost bolestné.

„K sobě se lidé nejčastěji dostávají přes bolestné vzpomínky. Samozřejmě i přes ty radostné, leckdy je k tomu ale nutné probádat minulé vztahy a rodinné zázemí. Někdy je třeba pomoc psychologa, někdy to lidé zvládnou sami, ale faktem zůstává, že na konci takové zkušenosti se skrývá svoboda a pocit, že se dobře známe a víme, co nám v životě dělá radost a čemu se chceme vyhnout,“ reaguje na výzkum univerzity Jonse korejská psycholožka Pak Ču-jon.