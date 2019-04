Tereza Lindauerová, Novinky

1. Nepřivolávejte rozchod

Něco na tvrzení, že přehnaným přemýšlením nad věcmi si je přivoláváme, zřejmě bude. Alespoň to potvrzuje výzkum vědců z dallaské univerzity, podle kterého více jak 60 % vztahů, ve kterých jeden nebo druhý z partnerů nevěřil, že by manželství mohlo fungovat šťastně, opravdu skončilo rozchodem.

Pokud se tedy chcete dožít zlaté svatby, věřte tomu, že jste si pro cestu životem zvolili správného partnera, se kterým to zajisté vyjde. Všechny pochybnosti hoďte za hlavu a užívejte si vzájemné lásky.

2. Nepředstírejte



Vztahová koučka Jennifer Larsonová ve své knize Láska na celý život píše o tom, že největším zabijákem dlouhodobých vztahů jsou z její praxe hry, které jeden nebo oba partneři hrají.

„Předstíráte, hrajete hry a snažíte se s partnerem manipulovat? Pak vězte, že si zaděláváte na pěkný průšvih. Ono to na začátku možná vychází, ale po čase vás ´podváděný´ prokoukne a přestane vám věřit, a to nejen ve věcech, ve kterých hry hrajete, ale i v těch ostatních. Důvěra ve vztahu je základ. Když ji jednou narušíte, je možné, že už se neobnoví,“ píše Larsonová.

Tak tedy nehrajte hry, někdy je lepší jít i s nepříjemnou pravdou ven. Pokud si budete věřit a na problémech společně pracovat, máte šanci na úspěch a váš vztah se tím ještě o něco upevní.

3. Věřte a důvěřujte



Bývalý partner vás podvedl, nebo jinak zradil, a tak podezříváte i toho současného? Pak vězte, že „preventivní“ nedůvěrou zničíte úplně každý vztah.

Vždy je lepší o svých obavách otevřeně promluvit a vymyslet společně pravidla, která by umožňovala vztah nadále budovat s otevřeností a důvěrou. Pokud vašemu protějšku na vztahu záleží, bude mít pochopení.

„Hlavně ženy mají často pocit, že muži bez nevěry nemůžou být. Na rovinu se ale o svých obavách bojí mluvit, a tak se zbytečně mučí, partnera přehnaně sledují a přikládají váhu každé drobnosti. Přitom nejjednodušší je jít s obavami ven a o všem si promluvit. Případně vyhledat pomoc psychologa či terapeuta,“ dodává Larsonová.

4. Najděte si společné zájmy, rituály



Pro udržení vztahu je dobré si najít společné zájmy. Samozřejmě každý potřebuje i svůj prostor, nicméně mít něco, kromě provozu domácnosti, co děláte společně, je důležité.

Může jít o společné sledování filmů, návštěvy výstav, společné procházky, výlety do přírody, ale i nejrůznější sporty. Záleží jen a jen na vás, v čem se společně najdete.

Pokud nemáte nic, co by bylo možné společně rozvíjet, vytvořte si nějaký malý domácí rituál. Třeba si po večeři dejte spolu kávu a proberte, co se dělo během dne – i takový společný počin je skvělý a vztah utužuje víc, než když si každý dělá „své“.

5. Dotýkejte se a milujte se



Pátým pravidlem pro utužení a budování šťastného vztahu je fyzická harmonie. Ale pozor, nejde jen o sex, ale také o dotyky.

„Pokud se i po deseti letech vztahu budete dotýkat, objímat, vodit za ruce, partnerství to utuží víc než každodenní sex. I z mé terapeutické praxe vím, že páry, které jsou zvyklé na dotyky, nemají v sexuálním životě problémy.“

Je také dobré se vzájemně o sebe zajímat, pečovat, a co se sexu týče, nikdo by neměl čekat, že počáteční vášeň potrvá věčně. Většinou do každého sexuálního partnerství po pár letech přijde rutina. Ta ale nemusí být špatná.

Jak řekl pro Psychology Today psycholog Ryan Barker: „Sex je jako sport, když v něm chcete být dobří a cítit se příjemně, je třeba trénink. Takový ´pravidelný trénink´ je pro každý vztah požehnáním, díky němuž je zachována intimita, což je důležité pro partnerské soužití. Když sex nefunguje, častěji pak máme potřebu hledat ho jinde, což v mnoha procentech vede k rozpadu manželství či vztahu.“