Všechna manželství během let projdou určitou změnou. To ale neznamená, že by se z nich vzájemná láska musela nebo měla vytratit. I když je jasné, že náruživou vášeň asi po letech vystřídají klidnější milostná vyjádření. I v rámci této změny se pak mnozí lidé mylně domnívají, že je už protějšek nemiluje, tvrdí Stan Tatkin, psycholog a autor knih o vztazích.

V mnoha případech to ale tak naštěstí není. I proto pro server Woman´s Day sestavil přehled několika situací, podle kterých rozpoznat, že je manžel do své ženy stále velmi zamilovaný.

Dívá se do očí

Když spolu sedíte u večeře naproti sobě, nedívá se do telefonu nebo kamkoli jinam. Naopak hledí vám přímo do očí, poslouchá vše, co říkáte. Podle psychologa Zicka Rubina a jeho výzkumu si zamilovaní lidé hledí vzájemně do očí více než 75 % společně stráveného času oproti ostatním, kteří tak činí v 30-60 % času. Silný oční kontakt tak výrazně naznačuje partnerovy city.

Cokoli chceš

Podobná odpověď na návrh, kam jít třeba na večeři, může ze strany muže vyznít velmi negativně, opak je ale pravdou. Jak uvádí psycholog Paul Coleman, jsou muži ve stavu zamilovanosti mnohem méně nadšení než ženy. Podle výzkumu publikovaného v časopise Journal of Psychophysiology je to kvůli nižší hladině serotoninu.

„Vyšší množství serotoninu (hormonu štěstí) v ženském těle činí dámy šťastnější, což i výrazněji dokazují. Protože je ale u mužů hladina tohoto hormonu mnohem nižší, nepotřebují podobně vyjadřovat své nadšení - jsou spokojení už tím, že vyjádří svůj souhlas s čímkoli, co navrhnete,” tvrdí Coleman.

Oslovení při sexu

Ve vztazích je velmi běžné, že se partneři oslovují různými přezdívkami nebo milostnými označeními. Pokud ale partner při sexu vyslovuje ženino pravé jméno, dokazuje tím svou plnou soustředěnost, věrnost a fakt, že žádné slovní „náhražky” nepotřebuje, tvrdí Tatkin.

Nepotřebuje vítězit při hádce

Dalším důkazem, že mu na vás stále záleží, je fakt, že nemá potřebu být vítězem při hádce, pokud nějaká nastane.

Elektronika stranou

V současné době je jen velmi těžké nenechat si do života vniknout moderní technologie, které stále více lidí doslova ovládají. Pokud tak váš manžel ve společné chvilce daný přístroj odloží, a raději se věnuje vám a společně strávenému času, je to náznakem neustálého zájmu o vaši osobu.

O rozvodu ani slovo



V každém vztahu čas od času vypukne menší či větší hádka, pokud ale partner o svou ženu stále stojí, nikdy, a to ani v afektu, ani nepatrně nezmíní možný rozvod či ukončení vztahu, tvrdí Tatkin.

Dělá mu radost vás překvapovat

Pokud vás manžel i po letech překvapuje maličkostmi, o kterých ví, že vám zpříjemní den, je to jasná známka neutuchajícího zájmu o vás. „Není to rozhodně o drahých dárcích. Někdy i maličkost jako bonboniéra nebo oblíbená zmrzlina, případně lístky na film, který jste zmínila, dokážou dělat divy,” tvrdí slavná americká spisovatelka Fawn Weaverová.