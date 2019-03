Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Někteří muži milují slastné sténání žen

Navzdory tomu, co se nám snaží vsugerovat pornografické videoklipy, souloží podle mě většina lidí více méně potichu. Kvůli dětem i kvůli sousedům. Zejména pak v panelácích. Řada žen navíc ani nemá potřebu nahlas eroticky vzdychat a křičet, některým je to dokonce trapné, myslí si, že by vypadaly jako špatné herečky. A když už tak činí, pak ve většině případů svou rozkoš předstírají, aby partnerovi udělaly radost, zvedly mu sebevědomí a byl s nimi spokojený.