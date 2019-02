Sex na prvním rande již není tabu

Každá žena má jiná pravidla pro randění. Jedna na prvním rande nedopřeje svému protějšku ani polibek, jiná spoléhá na zlaté pravidlo tří schůzek. Další skupinou jsou pak ženy, které jdou do každého počínajícího vztahu po hlavě a nestydí se první setkání zakončit v posteli. Co na to říkají vědci a jak hovoří čísla?