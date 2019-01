lin, Novinky

1. Když cítíte úzkost v přítomnosti partnera nebo předtím, než ho uvidíte

Stres způsobený vztahovými problémy se projevuje různými způsoby. Často se jedná o opakované bolesti hlavy, problémy s žaludkem či potíže se spánkem.

Pokud se přistihnete, že vás v přítomnosti partnera tyto problémy sužují, nebo máte nepříjemné pocity, když na něj čekáte doma, je načase se zamyslet, jestli je ve vašem vztahu všechno v pořádku.

„Někdy si neumíme připustit problém, ale naše tělo nás na něj upozorní samo,“ souhlasí rodinná terapeutka Jennifer Chappell Marshová pro Huffington Post.

2. Připadáte si osaměle i v přítomnosti partnera

Cítíte se osaměle, když je váš partner na pracovní cestě nebo tráví víkend se svými kamarády? Pak je vše v naprostém pořádku. Problém nastává až v případě, když se cítíte osaměle i v jeho přítomnosti.

„Pocit osamělosti je znamením toho, že se pár odpojil fyzicky či emocionálně. V takových případech je zapotřebí aktivního zásahu, aby se vzájemná propast ještě více neprohlubovala,“ říká Marshová.

3. Konverzace o penězích se pokaždé zvrtne v hádku

Pohled partnerů na finance se často diametrálně liší. V počátcích vztahu tomu obyčejně nepřikládáme velký význam s tím, že se vše časem vyřeší. Ale pravdou je, že různé filozofie, co se týče financí, jsou jedním z nejčastějších důvodů rozchodů či dokonce rozvodů.

4. Někdy si připadáte spíše jako psycholožka než partnerka

Každý partner by měl toho druhého umět vyslechnout, poradit mu a podpořit ho, když je to zrovna potřeba. Pokud vás ale partner využívá příliš často, může nastat problém, a to zejména v případě, že je ve hře psychické zdraví či životní krize.

„Ať už se jedná o změny nálady, pracovní stres nebo rodinné konflikty, občas bývá těžké odhadnout, jak a kdy partnerovi pomoct. Neustálé starání se o toho druhého navíc může negativně ovlivnit i vás, a proto je lepší se v takových chvílích obrátit na odborníka,“ říká terapeut Juan Olmedo.

5. Partner si vás nepříjemně dobírá

Humor je bezpochyby jedna z věcí, která vztah dokáže utužit a zlepšit. Problém nastává v případě, že se legrace zvrtne do nepříjemných vtipů na váš účet.

„Narážky na váš účet vypovídají o tom, že si vás partner příliš neváží a nemá k vám patřičnou úctu,“ říká manželský terapeut Spencer Northey.

„Pokud máte s nějakými vtipy problém, nenechte se odradit slovy, že jste přecitlivělá a vysvětlete partnerovi, jak se kvůli němu cítíte. Pokud to nebude ochoten přijmout, pak ze vztahu prchněte. Nemá cenu setrvávat ve svazku, ve kterém hraje roli neúcta,“ dodává.