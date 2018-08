Novinky

Mýtus: Při menstruaci nemohu otěhotnět

Ačkoli je při menstruaci opravdu jen mimořádně malé riziko, že otěhotníte, existují i jiné situace, kdy je riziko daleko větší. Pokud vás totiž například trápí skrytá infekce, děložní myomy či hormonální posuny, je možné, že i když krvácíte, na vině není předpokládaná menstruace a vy tak máte velkou možnost otěhotnět. Nespoléhejte proto na to, že krvácení je stoprocentní ochrana a raději volte i z hygienického hlediska jinou formu antikoncepce.

Mýtus: Je v pořádku předstírat orgasmus

„Předstírání orgasmu není nikdy dobrý nápad, a to i v případě, že chcete toho druhého potěšit,“ říká terapeutka Sarah Hunter Murrayová pro Huffington Post. Pokud totiž svého partnera taháte za nos a předstíráte, že se vám sex s ním líbí, není reálná šance na zlepšení.

Další pravdou je, že někdy zkrátka orgasmu nelze dosáhnout, i když se váš partner snaží ze všech sil. Na rozdíl od předchozího důvodu, u kterého je potřeba diskuze, stačí v tomto případě pouze partnera podpořit slovy při samotném styku.

Mýtus: Ženy dosahují orgasmu nejčastěji při penetraci

Studie z roku 2015, publikovaná v časopise Journal of Sex, zjistila, že pouhých 18 procent žen uvedlo, že jim k orgasmu stačí pouze penetrace.

„Toto zjištění jasně ukázalo, že valná většina žen potřebuje k dosažení orgasmu jiný druh stimulace,“ říká sexuoložka Sunny Rodgersová. Není proto od věci partnera požádat, aby vyvinul více aktivity, nebo si dopomoci sama, protože se nejedná o nic ojedinělého.

Mýtus: Na velikosti záleží

Nezáleží na velikosti lodi, ale na její schopnosti brázdit oceán - podobné je to i v sexu, respektive u partnerova vybavení. „Co je perfektní pro jednu osobu, může být moc velké, nebo naopak malé pro tu druhou,“ říká Rodgersová. Navíc v dnešní době existuje tolik pozic, technik i pomůcek, které si dokážou hravě poradit i s případnou partnerskou nekompatibilitou, že je škoda je nezkusit.

Mýtus: Muži jsou sexuchtivější než ženy

Tento klasický stereotyp dokáže napáchat velké škody. Podle série studií z roku 2016 totiž muži obvykle podceňují, jak často jejich dlouhodobé přítelkyně nebo manželky chtějí sex. Z průzkumu provedeného v témže roce navíc vyplývá, že 71 % respondentek uvedlo, že by si přály více sexu v nadcházejícím roce. Takže pánové, méně předpokládejte a více konejte!

Mýtus: Otěhotnět lze pouze po ejakulaci

Ani tento mýtus nemá své opodstatnění. Navzdory tomu, co vám bude partner vykládat o přerušované souloži, věřte, že je poměrně velké riziko, že otěhotníte, i když do vás partner neejakuluje. Může za to ona pověstná „kapička štěstí“ nebo preejakulát, který v sobě sice neobsahuje příliš spermií, ale kdo by to chtěl riskovat?

Další nešťastnou možností tak je, že se do vás semeno dostane nepřímo, a to například na prstu či na vibrátoru a výsledek je stejný, dvě tučné čárky na těhotenském testu.