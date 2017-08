Vzbudíte se šťastnější

Pokud se svým partnerem spáváte bok po boku již několik let, možná už si ani neuvědomujete, jak těžké je dosáhnout plného celonočního spánku bez jakéhokoli rušení. Podle poradce a autora sedmi knih pro samouky Davida Benneta se partneři během společného spaní navzájem vzbudí v průměru až šestkrát za noc.

„Může to být důsledkem chrápání, kopání a podobně. Nedostatek spánku ovlivňuje zdraví zvýšeným rizikem duševních a fyzických nemocí včetně depresí a obezity, z nichž ani jedna neprospívá partnerskému životu,“ vysvětluje pro Woman's Day Bennet.

Ubude tlak na milování

Čas na sex má většina lidí až těsně před spaním, po náročném dni ale na něj není mnohdy nálada. Z „nuceného“ sexu se navíc může stát brzy rutina. „Pokud o vás partner neměl během dne zájem, vysílání signálů ve chvíli, kdy jste připraveni jít spát, není nejlepším přístupem,“ říká expert na intimitu Miyoko Rifkin.

„Spaním v oddělených postelích se vyhýbáte riziku, že se budete cítit nuceni do sexu, nebo že budete muset naopak partnera odmítnout. Když si necháte sex na dobu, kdy jste vzhůru, bude to ve výsledku znamenat více vášnivá a energická setkání,“ dodává Rifkin.

Budete se po fyzické stránce cítit lépe

Kvalitní spánek má obrovské zdravotní výhody. „Studie ukazují, že lidé, kteří nemají dostatek spánku, mají více tuku ve střední části těla (mid section),“ říká Rifkin.

„Ať už vás partner ruší chrápáním či něčím jiným, nedostatek spánku si může vybrat svou daň. Naopak kvalitním spánkem (o samotě) vaše tělo nebude vyžadovat tolik námahy na udržení si dobré figury,“ dodává.

Začnete si vážit vztahu

Staré klišé „věcí si začneš vážit, až když o ně přijdeš“ je v tomto případě trefné. „Není to tak jednoduché, jako když se pouze překulíte k partnerovi. Více si promýšlíte, jak k intimním chvilkám partnera oslovíte. To napomáhá přirozenosti vztahu, není brán jako samozřejmost,“ říká klinická sexuoložka a psychoterapeutka Kristie Overstreetová, která lidem pomáhá vylepšit jejich vztah se sebou samými i dalšími.

Lepší nálada



Pokud je spánek přerušen, nebo se nedostaví vůbec, cítíme se sklesle a můžeme říkat věci, které ve skutečnosti ani tak nemyslíme. Podle Overstreetové mohou oddělené postele dosáhnout pocitu menší podrážděnosti a hádavosti.

„Pokud spíte sami, po probuzení se budete cítit více odpočatí. Nepřerušovaný spánek je klíčem ke snížení podrážděnosti a výkyvu nálad. To může vést k menšímu množství konfliktů ve vašem vztahu,“ říká.

Dostatek času na sebe



Přestože se s partnerem nevidíte celý den, spát vedle něj noc co noc ve stejné posteli může být poněkud stereotypní. Certifikovaný vztahový kouč Chris Armstrong říká, že spaní mimo dosah svého partnera dodává vztahu nový dech a dá vám osobní prostor, po kterém toužíte.

„Všichni potřebujeme někdy oddech, a dobrý plnohodnotný spánek pryč od partnera nám to poskytuje,“ říká Armstrong. „Navíc to může dva lidi přivést blíže k sobě. Pokud spí odděleně, protože jeden nebo oba dva potřebují oddech, ráno se pravděpodobně obejmou a napříště si své jednání dvakrát rozmyslí, než aby další hádka byla výsledkem další oddělené noci,“ dodává.

Více lásky



Každý z nás dělá během spánku divné věci, ať už je to chrápání, otáčení se a kopání, nebo mluvení ze spaní. Armstrong říká, že spaní o samotě může pomoci ukončit odpor k těmto projevům a zlepšit vzájemnou komunikaci.

„Měl jsem klienty, kteří se snažili spát společně bez ohledu na to, zda někdo z nich chrápe nebo něco podobného. Končí to nesnášenlivostí nebo hádkami o tom, jak ten, co chrápe, ovlivňuje spánek toho druhého. Přestože oddělené spaní by nemělo být permanentním řešením, bývá někdy potřebné,“ tvrdí Armstrong.