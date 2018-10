Andrea Zunová, Novinky

Oblastní vedoucí Erotic City Lada Smutná Novinkám potvrdila, že se lidé stydí navštívit sexshopy, protože nedokáží odhadnout, co je v nich čeká. Jednodušší je to samozřejmě ve větších městech, která jsou anonymnější, než na maloměstě, kde si bude za chvíli celá "hospoda" vyprávět, že byl Franta včera v sexshopu.

"Není důvod k obavám, sexshop je vlastně lékárna pro dospělé," říká Lada Smutná. A má pravdu, protože v téměř naprosté většině se jedná o upravené obchody, kde na zákazníka čekají prodavačky ochotné poradit.

Nebojte se, sexshop jako v jižní Africe v Česku vážně nenajdete.

FOTO: fotobanka Profimedia

Protože sexshopy mají sloužit především ke zpestření sexuálního života, je zde pestrá nabídka zboží. Záleží pak na zákazníkovi, zda si vybere např. erotické prádlo, parfém, film, vibrátor, Venušiny kuličky, stimulátory, vakuovou pumpu, nafukovací pannu, nebo kondomy.

FOTO: fotobanka Profimedia

Do sexshopu pro dárek



Do sexshopu se můžeme vydat i pro dárek pro svůj protějšek. Za docela dobrý nápad to považuje i sexuolog Radim Uzel. Podle agentury Korzo však varuje, že i když se fantazii meze nekladou, jde také o to partnera neurazit.

FOTO: fotobanka Profimedia

"Dobré samozřejmě je mít svůj protějšek tak trochu oťukaný. Úplně nejlepší jsou takové ty různé žertovné předměty, tam by žádný problém být neměl, pokud víme, že dotyčný zcela nepostrádá smysl pro humor. Nebo zajímavé prádlo, to také může potěšit a povzbudit erotickou fantazii…," zamýšlí se známý sexuolog.

A tvrdí, že jeho by takový dárek z míry rozhodně nevyvedl. "Mě už neudiví nic. Ani u pacientů, ani v osobním životě. Potkal jsem spoustu chytrých lidí i naprostých tupců. Žen i mužů velmi zvláštních, zábavných i naprosto nudných. A co se týče mých osobních zkušeností se sexem, může se vám zdát, že machruji, ale s přibývajícím věkem zastávám názor, že ani v této oblasti už mě nic nepřekvapí," přiznává Uzel.

Kdo také navštěvuje sexshopy?

Sexshop ráda navštíví například zpěvačka Rihanna. Když byla v Sydney, tak si nakoupila dvě velké tašky.

FOTO: fotobanka Profimedia

Další celebritou je hollywoodská kráska Reese Witherspoonová, která si v sexshopu nakupuje sexy oblečky.

FOTO: fotobanka Profimedia

Ani slavný manželský pár David a Victoria Beckhamovi se nestydí nakupovat v sex shopu a doplňovat svůj erotický arzenál. Podle paparazzi jejich nákupní košík obsahoval masážní olej, lubrikační gel, vibrátor, hůlku opletenou kůží, černý kožený obojek a roubík.

FOTO: fotobanka Profimedia

Při jedné z návštěvě Londýna zavítal do sexshopu i hollywoodský pár Angelina Jolie a Brad Pitt. Na nákupu strávili půldruhé hodiny a tašku měli plnou luxusních pomůcek.

FOTO: fotobanka Profimedia