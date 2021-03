Velikonoční tradice stavění božího hrobu se dochovala v jihočeských Doudlebech

Doudlebský boží hrob vyrobila v Olomouci firma Zbitek. „Je to mozaikovité zpodobnění Ježíšova hrobu v Jeruzalémě. Až do první světové války se jich vyrábělo velké množství, posílaly se i do zámoří, do Jižní Ameriky. Je výjimečný, v Čechách a sousedních zemích zůstaly jednotlivé kusy,” řekl historik a kronikář Jan Šimánek. Mezi lety 1846 až 1914 vzniklo asi tisíc hrobů.