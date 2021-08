Zuzana Kuberová: Staré věci mají duši

Setkaly jsme se před konferencí českých „re-use“ center, jak se tento druh služby (v překladu znovupoužívání) nazývá. Ve světě jsou už celkem běžná, u nás začala vyrůstat teprve nedávno. Vedle nábytku se týkají oblečení, hraček, bytových doplňků… a v některých se lze i naučit novou profesi.

„Ale pozor, neplést s termínem bazar! Jde o jiný způsob, jak naložit s věcmi, které nepotřebujete, je to rozumná alternativa k odvozu na sběrné dvory a likvidaci. Hodně předmětů si totiž zaslouží dostat druhou šanci. Právě o tento přirozený cyklus, kdy se nábytek nejen opraví, ale i hezky naaranžuje a nabízí za malé peníze, usilujeme,“ vysvětluje Zuzana Kuberová (34) na úvod.

Kobyla nechodí bosa

Pochází z jihočeské truhlářské rodiny a je zvyklá obklopovat se nábytkem děděným z generace na generaci.

„Rodiče se vydali už jiným směrem, podnikají, ale těší je můj zájem a návrat k tradici. Jako holka jsem chodila do dílny za dědou, jehož otec se před 100 lety vyučil řemeslo ve Vídni, koukala jsem mu pod ruce a oblíbila si dřevo jako kvalitní a skoro nezničitelný materiál. Sama jsem tehdy nic nezkoušela.“

Některé jeho kousky má doma. Není zastánce muzea v obýváku, ale líbí se jí funkční kombinace starého s moderním. „Třeba mám bílé skříňky a mezi nimi starý solitér. Věc, která má patinu a duši a krásně zabydlí prostor. Je to něco úplně jiného než si objednat neosobní zboží z katalogu,“ tvrdí. Ráda taky sedává v křesle po babičce, které si nadělila – a sama opravila! – k třicátinám.

„Trvalo to asi třicet hodin, bylo strašně poničené. Musela jsem se dostat až na dřevěnou konstrukci, pružiny znovu vyvázat a potom vrstvit, prošívat, čalounit…,“ vypočítává.

Švédská inspirace

To vše se ale naučila teprve nedávno. Na gymnáziu ji bavily zejména jazyky – angličtina a francouzština. Vzpomíná, jak iniciativně vyrazila na work camp do Francie, kde pomáhala s partou studentů opravovat dětské hřiště ve středověké vesnici a později přes léto pracovala na vinici.

Už tehdy ji bavilo trávit čas aktivně, věnovat ho pro dobrou věc – a zároveň poznávat nové lidi. Po maturitě se vydala do Švédska studovat personalistiku. Myšlenka vytvořit vlastní dílnu na záchranu starého nábytku vznikla před deseti lety právě tam.

Momentka z kurzu: cílem je opravit věc, která má pro člověka osobní hodnotu, a rovnou si ji odnést domů. Foto: archiv Z. Kuberové

„Víc než škola mě ovlivnil švédský způsob života a uvažování, snaha co nejmíň zatěžovat životní prostředí a co nejvíc recyklovat. Je tam plno obchodů, kam lidi běžně odnášejí, co se jim nehodí, a někdo se postará, aby se to dostalo zase do dalších domácností. Já jsem si tam nadšeně a levně vybavila byt. Říkala jsem si, že jde vlastně o dobro na třetí: někdo se těch kousků zbaví a má radost, že je nemusí vyhodit. Ta organizace zaměstná lidi a díky prodeji může fungovat. Nakonec někdo přijde a pořídí si za minimální rozpočet pěkné věci.“

Po návratu Zuzana uvažovala, jak něco podobného udělat u nás. Bylo jí líto starého nábytku, který mizí každou minutu a už ho nikdo nevyrobí ve stejné kvalitě.

„Začalo mi na tom záležet. Tu myšlenku jsem nesla v sobě, i když jsem pracovala v korporaci. Po dvou letech jsem došla k rozhodnutí, že nikdy není lepší čas na změnu než právě teď. Byla jsem svobodná, bez závazků, měla trochu našetřeno…“

Srdce, hlava, ruce

Nápad probrala s kamarádkou Barborou Kocandovou, která čerstvě dostudovala estetiku a teorii umění.

„Má cit pro krásu a umí dát každému nápadu hloubku, zatímco já jsem spíš mozek celé akce, rozumím tabulkám a administrativě, rozepisuji žádosti o granty, jež nám pomohly v rozjezdu. A brzy se přidala Tereza Korbelová, architektka s velkým smyslem pro design a manuálně z nás nejšikovnější. Výborně se doplňujeme, jsme jako srdce, hlava a ruce. Trojice je ideál, při rozdílných názorech dvě v klidu přehlasují třetí a nedochází k patům.“

Zuzana Kuberová a Tereza Korbelová ve svém „pokoji“. Z trojice zakladatelek projektu zde chybí Barbora Kocandová. Foto: Petr Hloušek, Právo

Psal se rok 2016 a jako největší problém se ukázalo najít vhodné místo. První získaly v dlouhodobě zavřené knihovně na pražské Letné.

„Mohly jsme si zkusit, zda není náš nápad moc bláznivý a celý ten cirkus zvládneme. V jedné místnosti jsme zařídily obchod, ale protože většinu věcí bylo nutné opravit, domluvily jsme se s truhlářem a v druhé místnosti vznikla dílna. Za pochodu jsme se od něj učily a vymyslely název Z pokoje do pokoje. K tomu jsme zaplnily kalendář doprovodnými akcemi. Zájem byl obrovský, takže jsme si ověřily, že jdeme správnou cestou.“

Kutilství i ekologie

Brzy získaly větší prostory u metra Florenc – ve starém domě opuštěném po povodních, kde bývala střelnice a kanceláře. Následovala složitá rekonstrukce.

„Dlouho jsme pak ještě bojovaly s faktem, že ten dům neměl dobrou pověst a stahovaly se tam podivné existence. Proto jsme se zapojily do kultivace širšího okolí. Viděly jsme totiž v Berlíně podobné lokality, které prošly neuvěřitelnou proměnou. Když to jde v Berlíně, dokážeme to v Praze.“

Truhlářská dílna je opět propojená s prodejní galerií. Základem provozu jsou kurzy renovace, kde se zájemci naučí na vlastním kousku brousit, opalovat, lepit, natírat, lakovat a čalounit. Od zkušeného řemeslníka dostanou tipy a triky, jak se co dělá, na co si dát pozor, jaké použít nástroje.

Do „pokojů“ se hrnou hlavně ženy, ale chodí i muži. Ženy láká zejména renovace, muži chtějí spíš něco vyrábět. Starší generace si vzpomněla na české kutilství, na užitečnost a blahodárnost práce rukama. Mladé oslovuje motiv udržitelnosti a ekologie. Pro všechny jde o příjemný způsob aktivní relaxace, přidanou hodnotou k výrobku je terapeutický účinek.

Na otázku, zda zažila i moment, kdy to chtěla vzdát, Zuzana odpovídá: „Nikdy. Nejtěžší je nebát se, že uděláte chybu. A vrhnout se do toho. Samozřejmě jsme pár chyb udělaly. Důležité v téhle oblasti je provádět pečlivou selekci, nezahlcovat se nekvalitním nábytkem, který už nikdo nechce a jen zaplní sklad. Je potřeba věci nejen přivézt, ale i umět prodat. Jsme rády, když lidi pošlou nejdřív fotku, abychom odhadly, zda má vůbec cenu se tím kouskem zabývat. Může být rozbitý, ovšem opravitelný.“

Nábytek s příběhem

O úspěchu lze mluvit až ve chvíli, kdy stará věc najde své místo v novém prostředí.

„Teprve tehdy se cyklus uzavře,“ říká Zuzana. Díky rozumnému přístupu je dnes její re-use centrum schopné se s podporou města uživit.

Pro plné využití prostoru zde pořádají i další workshopy zaměřené na recyklaci a upcyklaci (povznesení materiálu na vyšší úroveň): lze tu pod dohledem lektorů vyrábět kabelky z papírových pytlů od potravin, pracovat s ekologickými barvami z mléčné bílkoviny, vyměňovat oblečení a knihy…

Ovšem hlavní je stále nábytek, každý kousek si nese svůj příběh. „Při jednom svozu jsme třeba odnášeli celkem běžnou kuchyňskou skříňku a paní nám na odchodu tajně pošeptala: Dělal ji můj děda a má uvnitř falešnou stěnu a skrýš! Darovala nám ji i s tím tajemstvím. Po opravě si ji koupila naše fanynka, dnes už kamarádka, a skrýš využívá. Nebo nezapomenu, jak k nám v začátcích na Letné přišla paní s taškou, ze které vysypala kusy dřeva se slovy: To je křeslo, na kterém sedával můj děda, a já ho chci dát dohromady. Chodila přes měsíc a s pomocí truhláře postupně složili celou skládanku. Kousky slepili, zbrousili, namořili, natřeli… a křeslo se skutečně znovu vylouplo.“

Samotná Zuzana se kromě praktických činností naučila hlavně to, že když člověk něco chce, musí se o to zasadit. Dnes je místopředsedkyní federace zastřešující všechna re-use centra v Česku. Jejich další vytváření podporuje v rámci udržitelnosti i EU, takže na tyto projekty bude uvolněn dostatek peněz.

„Mám pěkný pocit, že jsem nápad přivezený ze Švédska dotáhla až na tuhle úroveň. Nasedla jsem na silnou vlnu, která funguje a stává se populární. To je velká motivace.“

Čas na rodinu

Z původního zaměstnání si odnesla nejen finance do rozjezdu, ale i současného manžela Ondřeje, který její odvážnou dráhu podporuje.

„I on se posunul a pracuje jako manažer IT v mezinárodní firmě. Je úžasný, tvoří mi zázemí a stabilitu,“ pochvaluje si máma dvou holčiček – Alice (3,5) a Eriky (0,5). „Navíc je bezvadný táta a podílí se spravedlivě na chodu celé domácnosti. Teď pracuje dost na home officu, tak jsme se odhodlali přestěhovat z Prahy do města, které nás vždy lákalo: do Tábora. Klidnější rytmus nám vyhovuje.“

Zuzana se svou rodinou. Foto: Petr Hloušek, Právo

Zuzana se tam začala věnovat komunitní zahradě, pěstuje zeleninu, bylinky, ale i vztahy. Hodně času taky spolyká rekonstrukce chalupy na jihu Čech.

„Dědovu dílnu měníme na obytnou, přitom chceme zachovat vybavení včetně nádherné šuplíkové skříně, ve které měl nářadí a šrouby. Nechala jsem ji vylouhovat a chystám se ji přes léto renovovat.“

Recyklace je jí vlastní i v dalších oblastech života. „Když jdu nakupovat, snažím se myslet lokálně: kupovat jídlo či květiny od farmářů, podporovat místní výrobce, porozhlédnout se po bazarech. Nově jsem si oblíbila bezobalové obchody s potravinami i stáčenou drogerií, těší mě, že můžu mít kvalitní produkty a nemusím plnit koše zbytečnými obaly. Ale nejsem žádný vzor ctnosti – mám malé děti a málo času, takže někdy volím rychlá řešení.“