Zlaté české ručičky: Kabelky a batohy

„Zjistil jsem, že podlahové lino lze šít stejně dobře jako například kůži. Je to dost rozporuplný materiál. Má spoustu skvělých vlastností, od vysoké pružnosti až po voděodolnost, ale zároveň je to materiál prakticky nerecyklovatelný a s velkými dopady na životní prostředí. I proto na výrobu batohů používám odřezky, které vznikají při jeho distribuci a které by kvůli svým rozměrům jen stěží našly smysluplné využití,“ uvádí designér.