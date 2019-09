Život v mlčení, modlitbách a práci

Se vstupem do komunity přijaly řeholi sv. Benedikta, jeho heslo Ora et labora – Modli se a pracuj. Právě ono od šestého století předurčuje chod komunit benediktýnů, cisterciáků a trapistů.

V poličanském klášteře jsou pro práci vymezeny pondělí až sobota, od devíti do dvanácti a od půl třetí do pěti. Během těch pěti a půl hodiny řeholnice vyrábějí brožurky či čokoládu, pečou sušenky, pečují o zahrady, pole, sad, chovají včely, pro něž pěstují levandule, echinacey, lípy či akáty… Předtím, mezitím i potom se modlí. Odpočívají, jak káže Bible, v neděli.

„Ticho je privilegovaným nástrojem pro vstup do vztahu s Bohem i se sestrami. Vede k tomu, abychom se naučily poznávat sebe a druhé podle Božího pohledu. Na rozdíl od útěku ze skutečnosti v podobě spousty zbytečných slov, která nás odvádějí od toho, co právě děláme, a přivádějí nás k povrchním vztahům, svatý Benedikt pochopil, že i práce může být prožívána lépe díky tichu,“ odpovídá mi sestra převorka a já tak nějak vytuším, že proti minulosti jsou na tom – z mého laického pohledu – zdejší trapistky vlastně mnohem líp.

„Komunita Naší Paní nad Vltavou je sedmou fundací Vitorchiana, jež založilo kláštery v Itálii, v Asii a v Latinské Americe,“ líčí sestra převorka. Doplní, že klášter a kostel začaly mnišky stavět na středočeském pozemku v roce 2008, hotovo měly do tří let.

„Je třeba myslet na to, co se dělá, k tomu stačí ruce. Mám zkušenost z práce před vstupem do kláštera, kdy jsem prožila to samé: mezi kolegy se mluvilo jen o tom nejnutnějším,“ tvrdí jedna ze sester z cukrářské výroby s tím, že výslednému produktu podobná atmosféra prospěla.