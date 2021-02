Žena se stala hitem internetu díky speciálnímu zdobení dortů

Lauren Wodnickiová pronikla do tajů pečení před sedmi lety. Motivací se jí stal svatební den, na který si chtěla upéct svůj vlastní svatební dort. „Nejprve jsem nevěděla, do čeho se pouštím, ale nakonec se mi povedlo vyrobit čtyřpatrový dort z tmavé čokolády s vanilkovou krémovou polevou. Když si na to vzpomenu, jsem překvapená, že se nezhroutil,“ říká Lauren pro britské Metro.