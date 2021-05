Zásnubní prsteny už nezdobí jen prsteníčky žen, ale i mužů

Pánské zásnubní prsteny značky Tiffany & Co. Foto: Profimedia.cz

Pánské zásnubní prsteny značky Tiffany & Co. Foto: Profimedia.cz

Pánské zásnubní prsteny značky Tiffany & Co. Foto: Profimedia.cz

Čekáte již marně několik let na to, až vás váš milý požádá o ruku? Teď už můžete vzít osud do vlastních rukou. Stále více firem uvádí na trh kolekce pánských zásnubních prstenů, které jsou určené nejen pro homosexuály, ale také ženy, které se nechtějí řídit genderovými stereotypy.