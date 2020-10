Zamilujte si stylové a funkční vesty, trend letošního roku

Vesty se objevily v mnoha nových kolekcích luxusních značek, jako jsou Dior, Hermés, Prada či Gianni, a to je pasovalo mezi horké trendy letošní sezony. Na rozdíl od jiných módních výstřelků jsou navíc vesty praktické a snadno kombinovatelné.

Báječně se hodí do chladného počasí, protože udržují střed těla v teple, a to zejména, pokud vsadíte na vlněný či kašmírový model. Tyto přírodní materiály mají totiž skvěle hřejivé vlastnosti, a to i v případě, že zvolíte model z tenkého úpletu.