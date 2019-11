Xindl X: Věk v občance se mění, ale já se cítím pořád na šestnáct

V rámci tréninků jste protancoval skoro tři sta hodin. Máte chuť tancovat – byť už mimo soutěž – dál?

Ano. Chci se znovu začít učit tancovat, abychom si mohli zatančit i s manželkou Monikou.

Co vám StarDance dalo a vzalo?

Určitě mě překvapilo, jak je soutěž náročná fyzicky i časově. Pohltilo mě to tak, že jsem skoro neměl čas žít vlastním životem. To, co bych normálně řešil celý den, jsem měl vyřešené za půl hodiny. A co nešlo stíhat, jsem odsouval „až po StarDance“.

Mile mě pak překvapila parta, která tam vznikla. Jsou to hrozně fajn lidi a myslím, že jsme si všichni vzájemně sedli. A bylo vtipné pozorovat, jak se skupina dospěláků najednou změnila na jednu velkou školu v přírodě.

Jak všichni vytahují pubertální fóry ze základky, jak se z režisérů a organizátorů stávají „učitelé“, proti kterým se účastníci občas vzájemně „spiknou“…

V letošní soutěži StarDance skončil ve čtvrtém kole a se zablokovanými zády. Na snímku se svou tanečnicí Markétou Dostálovou. Foto: Petr Horník, Právo

Já vím, že už jste to mockrát všude vysvětloval, ale stejně… Mně je prostě divné říkat někomu Xindle. Nemívají lidé problémy vás takhle oslovovat?

Já s tím problém nemám. Vždyť jsem si to jméno sám vymyslel. Samozřejmě je to umělecké jméno, na Ondru slyším taky – i když jsem původně chtěl, aby se moje občanské jméno od pseudonymu úplně oddělilo. Xindl X měl být totiž název kapely.

Když se někdo jmenuje Xindl, dovolí si víc.

Jenomže jsem tehdy dostal nabídky na hraní za takové peníze, že by to kapelu neuživilo. Tak jsem to nakonec odehrál jen sám s kytarou. Jezdil jsem jako jednočlenná kapela Xindl X a už mi to zůstalo.

Přesto jste měl alespoň zpočátku identitu skrytou pod pseudonymem. Umožňovalo vám to fungovat lépe na pódiu?

Pseudonym samozřejmě fungoval i jako role, mohl jsem být třeba drzejší v tom, co jsem říkal mezi písničkami. Když se někdo jmenuje Xindl, dovolí si víc. Doufal jsem, že mi pseudonym umožní žít si život oddělený od Xindla, ale samozřejmě hned nějaký druhý třetí koncert, tuším na Portě, organizátoři na plakát napsali „Ondra Xindl X Ládek“, a bylo po inkognitu. Teď už na koncertech to, co mezi písničkami říkám, říkám víc za sebe, za Ondru.

Jak moc odrážejí vaše písničky váš život?

Rozhodně nechci říkat, co jsem danou písničkou myslel, písničky mají mluvit samy za sebe! Nejlepší je, když si je člověk poslechne a najde si v nich to svoje – třeba i něco, co jsem tak ani nemyslel.

Takže třeba pronásledování fanynkami nebylo tak divoké, jak se to zdá z vašich textů?

Nebylo…

„Nejsi dobrej pro byznys, ze života mi zmiz, obtěžuješ mě jak pískavej, savej hmyz…“ Jsou tahle slova z písničky Byznys vaše osobní zkušenost?

To nebyla jen jedna zkušenost, takových bylo moře. Když se člověk pohybuje v šoubyznysu, pozná spoustu lidí, kteří se s ním chtějí kamarádit jen proto, že je jim to ku prospěchu, a pokud se jim to nehodí do krámu, přestanou ho znát.

Čím víc podobných zkušeností mám, tím lépe dokážu takové lidi selektovat ze svého života. Nepotřebuju mít spoustu kamarádů. Stýkám se s docela malým okruhem lidí, o to jsou však pro mě důležitější.

S manželkou Monikou a dcerou Alicí v roce 2013. Syn Mikuláš už byl na cestě. Foto: Profimedia.cz

Patříte k nejhranějším českým textařům, kromě vlastních písniček píšete pro dvanáctileté fandy kapely Slza, ale třeba také pro Hanu Zagorovou, která je o generaci starší než vy. Je těžké naladit se při psaní na věkově odlišné posluchače?

Moje texty jsou univerzální, fungují napříč generacemi. Důležité je, kdo je zpívá, interpretace udělá s písničkou hodně. Kdybych třeba texty pro Slzu zazpíval já na jinou muziku, fungovalo by to pro úplně jiné publikum.

Stejně tak písničku, co zpívá Hanka Zagorová, jsem původně psal pro sebe, nepřišlo mi, že se hodí pro někoho staršího. A přitom jí sedí.

Na desce Sexy exity se většina písniček točí okolo útěků: ze vztahů, od snů, z reality… Máte místo, kam můžete utéct vy, když si chcete od všeho odpočinout?

Už dlouhá léta utíkáme s rodinou za teplem na Tenerife, kde máme druhý domov. A utíkáme tam nejen za teplem, ale také se schovat do bubliny, v níž máme soukromí a nikdo nás na ulici nepoznává.

Jste i vy sám chycený ve virtuálních sítích tak, jak to popisujete na desce Sexy exity, a toužíte se jako novodobá Alenka projít do světa za displejem?

Ano. I když používám online média pracovně – k reklamě a komunikaci s fanoušky – tak mi to nedá a trávím na síti i hodně osobního volného času, místo abych dělal něco smysluplného.

To, že s fanoušky komunikuji napřímo, se dneska od zpěváka očekává. Což je trochu škoda, protože se ze světa hudby vytrácí jisté tajemství. Dřív jsme si o muzikantech, které jsme měli rádi, hodně domýšleli, informace byly vzácnější. Dneska vědí všichni všechno na všechny.

V jedné písničce jste napsal: „Těhotný holky stále jsou v naději, že jednou manžel i dítě dospějí…“ Jak vás změnilo otcovství?

Otcovství mě změnilo zásadně. Když se nám mělo narodit druhé dítě, myslel jsem, že začnu psát písničky pro děti – a místo toho jsem začal psát politicky angažovanější věci.

Řešil jsem, jak bude republika vypadat ne pro mě, ale pro následující generaci. Ale díky svým dětem mám nakoukaných i spoustu pohádek a muzikálů, tak to třeba ještě přijde.

Už teď mám v hlavě muzikál, který bude možná i pro děti. Každopádně v něm bude vystupovat hodně zvířátek. Ale možná to bude naopak dětem nepřístupný muzikál o zvířátkách…

Začínal jste s kytarou jako folkař. Zahrajete si třeba někdy s kamarády u ohně Rosu na kolejích?

Občas si s kamarády zahrajeme, ani u toho nemusí být oheň. Pořád se vnímám jako folkař, i když to není folkrock, ale folkpop. Folk je pořád důležitou součástí mé muziky.

Když se někdy potkáme i s rodinami s Lukášem ze Slzy, tak hrajeme vzájemně jeho a moje písničky a do toho třeba i Rosu na kolejích.

Tak šel čas: Xindl X 2008… Foto: ČTK

Mám moc ráda vaši písničku Anděl: „Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě.“ Jak vás napadne takové téma?

Anděla jsem původně napsal na kauzu Bohumila Kulínského. Celá píseň začínala slovy: „Andělskej sbor, no, to je lepší než porno“ a pak následoval ostatní text.

Nakonec mi přišlo škoda spojovat úvodní větou písničku s konkrétní kauzou, obecný text o zneužívání moci mi přišel lepší. Takže jsem tu první větu nakonec škrtnul.

V srpnu jste měl kulatiny. Udělalo s vámi něco překročení magické čtyřicítky?

Věk v občance se mění, ale já se pořád cítím stejně. Na šestnáct. Nepřipadám si jako zodpovědný dospělý. A manželka říká, že se pořád cítí na sedmadvacet, takže já jsem v našem vztahu pořád ten mladší puberťák.

Ty „šestnáctiny“ hodláte ještě letos oslavit i veřejně, velkým koncertem v pražském Fóru Karlín. Jaký bude?

Potrvá skoro tři hodiny, takže bude asi třikrát delší než náš normální koncert. Zamýšlím se nad dramaturgií, šířkou repertoáru i počtem hostů, řeším světla s osvětlovačem a kecám mu do toho podobně, jako kecám producentům do aranží písniček.

V posledním videoklipu k písničce Volnoběh jste se stylizoval do podoby guru s velkým nadhledem. Máte něco z něj i v realitě?

V písničce Volnoběh si dělám legraci z lidí, co jsou přehnaně ambiciózní, i z těch přehnaně neambiciózních. Původně jsem ji psal jako kritiku těch, kteří to nechtějí nikam dotáhnout, a pak jsem sám sebe přistihl, že je mi to v dnešní hektické době sympatičtější než opak.

Tak jsem se přehoupl do druhé polohy a kritizuji spíš lidi, kteří se pořád za něčím ženou, a život jim mezitím utíká mezi prsty. Ten klip je hodně vymazlený, stál bezmála půl milionu. Točilo se tři dny s velkým štábem, v různých lokacích, s hodně herci a komparzisty. Na to natáčení budu rád vzpomínat, byť mě to ekonomicky vysálo.

… a Xindl X 2019. Foto: ČTK

Od Sexy exitů jste už o desku dál, právě připravujete svoje „best of“…

Spousta muzikantů nahrává „bestofky“ jen proto, aby si vydavatelství něco vydělalo. Já jsem k ní ale přistupoval tak, jako bychom točili normální desku.

Vybíral jsem sice písničky ze svých jednadvaceti singlů a přidal jen tři nové písničky, ale ty drží nejvyšší kvalitu. Tohle prostě bude ta nejlepší deska za celých dvanáct let, co hraju.

Jaké písničky z těchhle „nej“ máte vy sám nejraději?

Určitě písničku Chemie, která mi přijde hodně nadčasová, a také V blbém věku, Cudzinka v tvojej zemi a Popelka. To jsou pro mě nejsilnější věci z celé mé tvorby, za těmi si stojím nejvíc.