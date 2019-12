Vozíček bere jako výhru, mohl skončit hůř. V Centru Paraple ho vrátili do života

Jeho samotného dostala na vozíček autonehoda před 16 lety. Stačila k tomu jen mladická nerozvážnost. „Vraceli jsme se z nějaké akce s kamarády a řidič byl mladý a nezkušený, tak nezvládl řízení a napálili jsme to do stromu,“ popsal. Přestože skončil ze všech nejhůře, byl to nakonec on, kdo volal záchranku.