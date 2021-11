Typy otců, kteří syny obvykle zklamou

Jeho popuzenost jsem si vysvětlovala vnějšími příčinami. Má problémy v práci, ale i v širší rodině, je přetažený ze stavby domu, kde pracuje hodně svépomocí atd. Prostě jsem obelhávala sama sebe. Nechtěla jsem si připustit, že jeho chování je základní rys jeho povahy a k lepšímu se změnit nemůže. Hodně jsem se kvůli tomu nabrečela. Dnes už nejde o mě. Vzala jsem si ho, a tak si to musím vypít až do dna. Mou velkou starostí a problémem je vztah manžela k dětem. Bylo opravdu bláhové si myslet, že se s příchodem dětí zmírní jeho hrubost a výbušnost. Nezměnil se, naopak, já jsem vyměkla a přestala se bouřit, aby byl doma klid. Máme tři děti, dva syny a nejmladší dcerku, které je dvanáct let. Zatím má štěstí, že není hodna manželovy výchovné pozornosti. Je ještě malá, neodporuje mu, a pak jde o holku. Manžel, známý šovinista, pokládá ženy za tvory nižší kategorie. Dceru tedy přenechal k výchově výhradně mně a moc se o ni nezajímá. Vidím, že to dcerce vadí. Snaží se mu zalíbit a upozornit na sebe. Snaží se ale marně, tak jí to vynahrazuje dědeček, který se jí hodně věnuje a vyučuje ji i na klavír. Když byli kluci malí, také si jich nevšímal. Zasahoval pouze tehdy, pokud něco provedli a moje výchovné opatření mu připadalo měkké. Řval na ně, nařídil tvrdé sankce a dost často je i seřezal. Málokdy zkoumal, co bylo podstatou problému. Proto byly ty tresty přehnané. Končilo to vždycky tím, že řval i na mě. Obvinil mě, že je špatně vychovávám a nic z nich nebude. Tohle chování nás léta nutilo ke lžím. Snažili jsme se před ním problémy raději tajit, abychom si ušetřili scény. Potíže se začaly hrotit při dospívání kluků. Starší syn se v tom věku už sám bránil. Střety byly hrozné. Manžel prosazoval za každou cenu svou autoritu a kluka ani nevyslechnul. Syn utekl hned po maturitě z domova. Odmítl jít na vysokou školu, i když se velmi dobře učil a původně na ni jít chtěl. Začal se sám živit. S otcem vůbec nemluví a ten ho zavrhl. Domů chodí, jen když tam není. S mladším synem, kterému je nyní šestnáct let, to začíná být stejné. Je hodný, dobře se učí, sportuje, ale otec ho svým chováním nutí ke vzdoru. Pak vznikají scény. A moje role nárazníku už nestačí. Prosím manžela, vysvětluji, žádám, ale všechno je marné. Zřejmě předčasně ztratím i druhého syna. Jsem z toho zoufalá. Co by jiný chlap dal za to, kdyby měl takové hodné a šikovné syny. On si toho vůbec neváží.