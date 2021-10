Trendy tip na letošní podzim: Kostkovaná bundokošile

Pokud byste si letos do svého podzimního šatníku měla pořídit jen jednu věc, měla by to být kvalitní vlněná košile. Tento trendy kousek je totiž nejen stylový, ale také dobře nositelný a opravdu praktický. Ať už zvolíte variantu těsně pod hýždě, nebo až po kolena, uvidíte, že ji nebudete chtít sundat.