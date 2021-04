Tereza Mašková: Být sama se sebou mi nevadí

Kdy jste stála naposledy na jevišti?

Naposledy? Naživo jsem vystupovala někdy vloni v létě, v červenci nebo srpnu, už si ani přesně nevzpomínám.

A čemu se věnujete teď?

Už víc než měsíc jsem v Třinci u mamky. Rozhodla jsem se, že si tady konečně dodělám autoškolu.

Takže si zpíváte už jen při řízení v autě?

Upřímně řečeno, ještě si za volantem úplně nezpívám. Spíš koukám pozorně před sebe. Doma je to něco jiného, tam zpívám. Občas něco nahraju na sociální sítě, uspořádala jsem i online přenos o Vánocích, kdy jsem zpívala koledy a povídala si s fanoušky. Bylo to fajn, ale přímý kontakt tváří v tvář je přece jen něco jiného.

Občas se dokážu pořádně vystresovat úplně sama. Až nechápu, co jsem schopná se sebou udělat

Jste trémistka?

Docela ano. Jo, jsem stressman. A z řízení auta jsem strach měla. Řidičák jsem si poprvé dělala v osmnácti v Praze, ale nedodělala jsem ho. Byla jsem moc rozklepaná. Ale čím jsem starší, tím víc pozoruju, že mě strach opouští. Vítězí vědomí, že s autem je člověk samostatnější. Sedne do něj, zajede, kam chce, nemusí se na nikoho vázat. Takže se strachem je to lepší.

A před vystoupením?

Tam je to opačně. Čím jsem starší, tím mám strach a trému před koncertem větší. Mám pocit větší odpovědnosti, než když jsem si zpívala jen tak. Někdy se dokážu pořádně vystresovat úplně sama. Až nechápu, co jsem schopná se sebou udělat.

Ale jak vylezu na jeviště a chytnu mikrofon, všechno napětí ze mě spadne. Dnes se svým strachům už tolik nebráním, ale jdu do nich. Řeknu si, že už stačilo, teď je třeba se postavit na nohy a zbavit se jich.

Jsou to tři roky, co jste se stala vítězkou SuperStar. Jaké byly?

Úplně první rok po vyhlášení soutěže to byl masakr. Byla jsem pořád na cestách a vystoupeních. Ani chvilku jsem se nezastavila, nabídek bylo hodně. Třeba do soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Další rok už byl o trochu klidnější. Největší změna je ta, že se teď věnuju už jen hudbě.

V roce 2018 proběhlo setkání účastníků soutěže SuperStar, vítězka Tereza nemohla chybět. Foto: Profimedia.cz

Než jsem šla do SuperStar, chodila jsem do práce. Prodávala jsem v obchodě s oblečením. A to se změnilo. Taky jsem poznala nové lidi, kteří mají větší zkušenosti než já, od nichž se mohu učit. Natočila jsem album, nějaké videoklipy. To je asi ta největší změna a je moc fajn.

Jaká hudební setkání vás nejvíc zasáhla?

S Ondrou Brzobohatým a Markem Ztraceným. A taky s kluky z kapely No Name. To byly osobnosti, o kterých mohu říct, že jsem je ráda poznala. Kluci z No Name mají srdce na dlani, pomáhají mi, zajímají se, doteď si voláme. Jsou skvělí.

Ale v showbyznysu panuje velká konkurence, ne?

Asi ano, člověk se s takovými projevy občas setká. Ale já to tak neberu. Podle mě si každý dělá to své. Stane se, že potkám někoho méně sympatického, ale mohu se rozhodnout, že s ním čas prostě trávit nebudu. Vyloženě špatnou zkušenost ze showbyznysu nemám.

Vydala jste desku s názvem Zmatená. Vypovídá o vás?

Vlastně ano, byl to můj stav. V době dokončování zrovna vypukla první vlna karantén, začalo se všechno zavírat a já na sobě cítila tlak, zda desku vydám nebo ne. Pořád se měnily termíny. A já byla tak zmatená, že jsem to dala i do názvu. Psychicky jsem se opravdu cítila tak, že jsem pomalu nevěděla, jak se jmenuji.

Jak deska vznikala?

Ona není úplně kompaktní, je tam spousta žánrů, které mě baví. Od všeho trochu, ať je to funk či pop. Proto říkám, že je barevná. Začala jsem se seznamovat s procesem tvorby, kterému jsem se doposud bránila. Nevěřila jsem si, měla jsem obavy, že mi to nepůjde. Na desce se podílelo několik autorů a na jedné jsem se podílela autorsky i já. Psal ji Matěj Vávra a já do toho zasahovala. Je znát, že jsem se na té desce hledala, proto je tak žánrově různorodá.

Díky tomu vím, kudy půjdu dál, jaké bude moje druhé album. Myslím, že už jsem to našla. Začala jsem sama psát. Mám na to čas, klid, žádné stresy. Další deska bude mnohem více tematicky zaměřená, žánrová.

Pustila jste se tedy do komponování?

Ano, textů i hudby. Mám radost, že jsem se tomu otevřela. Řekla jsem si, že buď to bude dobré, nebo ne, jiná možnost není.

Zazpívala si mimo jiné s Matějem Ruppertem, spolupráci si pochvaluje třeba také se slovenskými No Name. Od všech slavnějších kolegů se prý snaží co nejvíc naučit. Foto: Profimedia.cz

Spoustu vítězů hudebních soutěží skončilo v propadlišti dějin. Neodradilo vás to?

Ne, neodradilo. I práce na desce mi dala mnoho. Pozorovala jsem profíky kolem sebe a každý mi něco předal. Všímala jsem si, jak to dělá a jak bych to dělala já, a bylo to velmi inspirativní.

Stále si ponecháváte jako svou značku růžové vlasy?

Ano. Ještě nenastal čas je shodit. Zatím jsem o změně vážně neuvažovala, i když občas mě to napadne. Když se odbarvím, jsem chvilku blonďatá, ale vlastně se v tom necítím dobře. Takže zatím to nechávám takhle a uvidíme, co bude dál.

Někdy fotím jídlo a pak mě napadne: „Proč to dělám? Jsem na kafi, no a co?“ Opravdu musíme sdílet každou kravinu?

Kvůli karanténě spolu stále více komunikujeme nikoli osobně, ale pomocí technologií. Vyhovuje vám to? Kdy jste třeba naposledy napsala dopis?

Dopis? Tak ten jsem snad ani nikdy nenapsala, ale moje sestra mi je občas píše. Když je čtu, tak si říkám: ty jo, to je vlastně super, tyhle dopisy. Proč to taky nedělám, proč se k tomu nevrátit? O kolik je to osobnější než napsat SMS „čau, žiješ?“?

Jaký máte pohled na sociální sítě?

Na ně mám pohledy dva. První je, že jsou super. Díky nim se hned spojíme, s kým chceme. Když si chci něco propagovat, je to hned a má to účinky.

A pak je ten druhý pohled. Jejich užívání je vlastně velmi stereotypní. Často koukám do telefonu, kde sleduji něco, co bych ani nemusela. Občas jsem z toho smutná. Někdy fotím jídlo a pak mě napadne: proč to dělám? Jsem na kafi, no a co? Opravdu pořád musíme sdílet každou kravinu?

Je pro vás teď těžké omezit osobní kontakty?

Nejsem ani typický introvert či extrovert, spíš něco mezi. Samota, kdy jsem sama se sebou, kdy si vezmu knížku, zpívám si, jdu se projít, mi nevadí. Když to všechno začalo, člověk si teprve uvědomil, co všechno nemůže, a kontakt s lidmi mi začal chybět čím dál víc.

Uvědomila jsem si, co všechno není samozřejmost. Třeba to, že se sejdeme. Přes ty počítače už toho má člověk dost. Jen tak si s někým vypít kávu a popovídat si.... To mi chybí.

Dokážete si představit život bez těchto prostředků? Rychlých, ale povrchních?

Přiznám se, že ne. V první třídě už jsem měla svou nokii a bylo fajn napsat zprávu mamce, že jsem v pořádku. Na druhou stranu si pamatuju na to těšení na nové Bravíčko, až ho budu mít v ruce. Až si vylepím plakát. Teď je všechno virtuálně a jsme toho přehlcení. Jít na koncert? Není třeba, mrknu se na Youtube. Vše, co potřebujeme, si vygooglíme. Ale je fakt, že jinak si to představit nedokážu.

Objevila se i v divadelní hře Sopranistky, kterou v Činoherním klubu režíroval Ondřej Sokol. Foto: Činoherní klub

Vrátila jste se na čas k mamince, jaké to je?

Je to super. Staráme se o sebe navzájem. Mamina má sice zamrzlé rameno, tak se nemůže moc hýbat, ale u nás doma se s tím moc nepářeme. Nemůžeš běhat? Tak choď, říkáme. Je nám fajn, dlouho jsme se neviděly, protože jinak žiju s přítelem v Bratislavě. Těšila jsem se sem. Někdy s mamkou jen mlčíme, ale vnímáme se, jdeme se projít, vaříme, kecáme, zpíváme.

Jak dlouho žijete na Slovensku?

Asi rok a půl.

Líbí se vám tam?

Jsem tam spokojená. Vyhovuje mi, že je Bratislava menší než Praha, ve které jsem předtím žila osm let. Není to tam tolik přelidněné, vyhovuje mi, že ve městě vládne taková rodinnější atmosféra. Slováci jsou fajn, emotivní a komunikativní.

Jak jste se seznámila s přítelem?

Je to můj manažer, seznámili jsme se při práci. Přeletěla jiskra, a tak jsme spolu.

Když je přítel váš manažer, nemá tendenci vás řídit i doma?

Ne, to ne. Jsem znamením Beran, a tak si umím dupnout. Pracovně si ale poradit nechám. Když on něco řekne a já nesouhlasím, respektujeme se. Někdy se i poštěkáme, a to je pak Itálie, ale víme, že se máme rádi.

Snažíte se mluvit slovensky?

Ne, nesnažím. Přítel je Slovák, jeho rodiče taky, takže slovenštinu mám kolem sebe. Občas ze mě vypadne slovenské slovíčko, ale zachovávám si češtinu.

Mluvila jste o tom, že vaše další album bude zaměřené na jedno téma. Už víte na jaké?

Přála bych si tam dostat téma života „tady a teď“. Na rozdíl od zírání do telefonů.

Máte další plány?