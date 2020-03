Tanečnice Kateřina Zonygová: Indie je zemí tanci zaslíbenou

Podobně jako mnoho jejích vrstevnic po studiích pracovala v korporátní firmě, už tehdy se ale věnovala orientálnímu tanci. Ve svých čtyřiadvaceti však dala jednoho dne výpověď, hodila do krosny pár tanečních kostýmů a vyrazila směr Thajsko.

Většinou v arabských podnicích předváděla tradiční egyptské tance a vystačila si s tím, co se naučila doma v Česku od lektorů, kteří v Egyptě studovali nebo odtamtud přímo pocházeli. V Indii, ve které pak Kateřina našla v řadě ohledů největší zalíbení, to je trochu jiné.

„Tady je spíš poptávka po ‚show‘. Hlavně aby se něčím mávalo a bylo to rychlé. Oheň. Křídla. Bubny. Nebaví je ta krása egyptského stylu, ale mají rádi ten svůj Bollywood. Místní folklor jsem proto musela trochu studovat, abych si rozšířila obzory a přiblížila se vkusu publika,“ přibližuje jinakost indické tradice.

Ondřej Vinklát: Balet bolí, ale to k němu patří

Ondřej Vinklát: Balet bolí, ale to k němu patří Styl

„Můžu srovnávat s ostatními městy, kterými jsem projížděla. Rozdíl je v infrastruktuře, v obydlích nebo v reakcích místních na cizince. Někdy se dostanu na místa, kde se život zastaví, když vystoupím z auta. Přijde na mě zírat celá ulice, a to není zrovna příjemné.

Třeba v Dillí je to večer s bezpečností prý dost špatné, ale tady v Puné si často připadám lépe, než pokud bych měla jít večer některým z evropských parků,“ říká Kateřina, kterou na cestách jihovýchodní Asií alespoň občas doprovázel její přítel.

„U některých rodin jsem ale měla naopak usměvavý pocit, že tam spíš panuje těžký matriarchát. Babička sekýrovala a řídila celou rodinu. To jsem zažila i v jedné vesnici při práci na poli. Ano, děje se tu leccos, ale je to obrovská země s miliardou lidí. V Bombaji uvidíte svobodné mladé studující Indky v minisukních, táhnoucí se na party nočním městem.“

„Toalety byly mimo areál vystoupení, a když jsem přišla na řadu, varovala mě žena ve frontě přede mnou, že tam možná je někdo za oknem. Když jsem pak byla v bezbranné pozici s kalhotami u kolen nad dírou do země, vskočil do okna muž. Půl těla měl venku, půl uvnitř, a začal se po mně sápat. Uskočila jsem polonahá a ztuhla. A po chvilce začala ječet. To byl skvělý nápad. Dovnitř se začaly dobývat další ženy, aby mi přispěchaly na pomoc, chlápek se lekl a utekl.“