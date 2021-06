Svatojánská noc: Oslava síly slunce i čas kouzel a milostné magie

Svatojánská noc dostala svůj název záhy po příchodu křesťanství do našich zemí po svatém Janu Křtiteli. Naši předkové věřili, že právě noc z 23. na 24. června má magickou moc a díky tomu vznikla pro tento čas řada tradic. Některé jsou spojeny se zdravím, jiné s milostnou magií a štěstím.

Posoudit, co je na nich pravdy, musí každý sám. Jedno je ale jisté – oslavy této noci zanechaly spoustu svých stop v dlouhé historii pohanské a křesťanské kultury a inspirovaly nejedno umělecké dílo. Za všechny jmenujme třeba slavnou hru Sen noci svatojánské dramatika Williama Shakespeara.

Mnoho tradic se vázalo přímo ke slunci, které vždy bylo velkým zájmem všech kultur, protože jeho síla měla přímý vliv nejen na kvalitu sklizně. Naši předkové dobře věděli, že po letním slunovratu se již dny neprodlužují a síla slunce začíná slábnout. O Svatojánské noci se proto zapalovaly velké ohně na kopcích, které měly slunci dodat více síly, aby co nejdéle přinášelo všemu na Zemi užitek.

Některé zvyky se přímo vztahovaly k zajištění co nejlepšího průběhu partnerských vztahů. Děvčata například prohazovala ohněm věneček, a pokud ho některý mládenec na druhé straně chytil, měl být jejich budoucí vztah věrný.

Avšak o samotné noci se na věrnost příliš nedbalo, protože se také tradovalo, že je právě té noci dovoleno to, co se jindy nesmí. Vznikaly – třeba jen pro jednu noc – nové páry, které se společně vypravovaly do lesů za dalšími kouzly.