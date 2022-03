Svatby v zahraničí jsou u Čechů stále oblíbenější, vyjdou často levněji než doma

„Svatbu jsme plánovali celkem narychlo, takže jsme hledali alternativy, které by nám nabídly co možná největší servis. V Česku by byla spousta věcí k zařizování a věděli jsme, že ani jeden z nás na to nemá kapacitu,“ svěřila se Novinkám Andrea Kulštejn, která se společně s partnerem rozhodla stvrdit patnáctiletý vztah svatbou na Mauriciu.

Ze stejného důvodu volí svatbu v zahraničí stále více párů. Což potvrzuje i zakladatel společnosti CK YachtWedding Petr Ulrich, který se zprostředkování svateb v zahraničí věnuje od roku 2008 a kromě Česka působí i na Slovensku a v Polsku.

Mezi nejoblíbenější destinace přitom kromě exotických ostrovů na Mauriciu nebo Seychelách patří také bližší Řecko, Itálie nebo Chorvatsko.

Mezi lákavé destinace pro svatby patří exotický Mauricius nebo Seychely Foto: archiv YachtWedding

„Další z důvodů svatby v zahraničí je i ten, že se dá obřad rovnou spojit se svatební cestou. Je to i jednodušší, co se týče právních záležitostí, které pro svatbu potřebujete. Máte také jeden kontakt, se kterým všechno řešíte, takže je to opravdu velmi jednoduché,“ vyjmenoval.

Zvýšený zájem o svatby v zahraničí vnímá také mluvčí cestovní kanceláře CK Blue Style Ilona Topolová.

„Především Mauricius je pro svatby naprosto ideální, protože tam pro ně máte místo v každém resortu. Potřeba je zaslat elektronicky osm týdnů před svatbou potřebné dokumenty, což je kopie poslední strany pasu a rodného listu, jak v originálním jazyce, tak v oficiálním překladu do angličtiny nebo francouzštiny,” zmínila.

Svatba v zahraničí může vyjít levněji

Lákadlem říct si své ano v zahraničí může být i cenová dostupnost. Například na Mauriciu samotný obřad vyjde na přibližně 20 tisíc korun, celkové náklady, včetně letenek a ubytování, se pak podle Ulricha mohou vejít do sto tisíc korun.

Naplánovat svatební obřad v Česku i s pozváním celé rodiny přitom často vyjde i dráž, zvlášť když je potřeba pohostit celou rodinu.

Spousta nastávajících novomanželů si přitom ráda odpustí náročná zařizování a do zahraničí vyrazí jen s nejbližšími, nebo úplně sami, jako v případě paní Andrey.

„Byli jsme tam jenom my dva, ani jsme s sebou neměli žádné svědky nebo kamarády. Měla jsem kamarádku, která by letěla s námi, ale byla v pokročilém stadiu těhotenství, takže se jí to nechtělo riskovat. Taky jsem si říkala, jak na to bude reagovat okolí a rodina, protože jsme to nikomu neřekli,” vysvětlila.

„Musím říct, že dnes jsem strašně ráda, že to takto dopadlo. Kamarádka, která se vdávala před námi, to rodičům řekla těsně před svatbou a na poslední chvíli museli vyřizovat letenky, protože se rodina rozhodla letět s nimi. My jsem si to ale užili maximálně a asi bych nic neměnila,” dodala.