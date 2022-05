Svatba na exotickém Mauriciu je zážitek na celý život

Zatímco u nás už na připomínky dva roky trvající pandemie koronaviru sotva kde narazíte, při cestě do zahraničí na to, že covid zdaleka neskončil, musíte stále pamatovat.

Celý ceremoniál probíhal necelou hodinu. Naše sliby i „ano“, nebo tedy v angličtině „Yes, I do“, zpečetily tříměsíční čekání. Následovalo to, co by na každé svatbě také nemělo chybět – a to krájení dortu, sabráž, gratulace a samozřejmě focení.