Šperk jako symbol svobody

Výstava nazvaná Svoboda (s podtitulem Pohled mladé generace) představuje pohled mladých studentů uměleckých škol, kteří na toto téma vytvořili plakáty, umělecké objekty a šperky. To vše pod vedením trojice význačných uměleckých osobností: profesora Rostislava Vaňka, docentky Kristýny Fišerové (oba jsou pedagogy na Západočeské univerzitě v Plzni - Ateliér grafiky) a docentky Evy Eisler (UMPRUM, ateliér K.O.V).

„Studenti ateliéru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové byli osloveni se zamyslet, jak by formou šperku vyjádřili své vnímání svobody. Šperk může fungovat jako komunikační prostředek, pokud obsahuje jasné sdělení. Jelikož většina dnešních studentů nezná, nebo neuvažuje o tom, jaké to je žít v nesvobodě, i proto se jim daný úkol neřešil snadno.

Svoboda je křehká, je třeba o ni pečovat a znamená velkou zodpovědnost. Nepřítelem svobody je strach, který paralyzuje a brání lidem žít a tvořit ve své jedinečnosti. Úkolem mladého člověka je především hledat sám sebe, učit se být součástí kolektivu, ctít řád věcí a budovat zdravé sebevědomí. To lze pouze za předpokladu, pokud skrze své snažení hledáme pravdu,“ říká Eva Eisler.

„Česká centra touto výstavou otevírají široké téma pohledu na svobodu u generace, která se narodila až po roce 1989. S čím si svobodu spojují a proč do svého uměleckého ztvárnění dali vybrané symboly svobody, to představuje v galerii více než 30 studentů. Startujeme touto výstavou síťový mezinárodní projekt, kterým v zahraničí oslovíme mladou uměleckou generaci od Tokia po New York, kde působíme, abychom přinesli mezinárodní pohled mladé generace na svobodu jejich vyjádřením,“ říká vedoucí projektu Svoboda Monika Koblerová.