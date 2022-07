Soudní lékařství dalo vyniknout výjimečným osobnostem

V poměrně mladém věku vypadal dosti staře, takže rozdíl deseti let, o něž byla jeho paní starší než on, nebyl vůbec patrný. Manželství bylo bezdětné a myslím velmi šťastné“.

Vondráček vždy tvrdil, že jeho kolega je ohleduplný a cituplný a nerad posílá pacienty „do kamene“, to jest do donucovací pracovny.

To ji naplňovalo strachem z lidí a začala se jich stranit. S dospělostí se v ní probudily bizarní sexuální vášně - zdávalo se jí, že souloží s koněm, a zároveň se zamilovala do řeky Vltavy. V zimě v ní vysekávala díry, aby se mohla ponořit do vody a pocítit orgasmus.