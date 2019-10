Sexuolog Jaroslav Zvěřina: Léky na erekci z internetu jsou jako ruská ruleta

To, že si někdo dá do penisu injekci na povzbuzení erekce, může vypadat bizarně, ale je pravda, že v osmdesátých letech minulého století si někteří muži léčili těžké poruchy erekce pomocí injekcí připomínajících inzulínové pero, které si píchali do penisu. Obsahovaly právě vazoaktivní látky. Ty rozšiřovaly cévy, a umožňovaly tak ztopoření.

Byl tak nadšený svou erekcí po uvedené injekci, že odjel za svou milenkou rychlíkem z Prahy až do Bratislavy. Hodiny trvající cesta však změnila erekci na priapismus a on pak místo k milence musel spěchat na urologické ošetření. To proto, že nedbal našich rad, co dělat, když ztopoření trvá příliš dlouho. Také je otázka, jestli dodržel dávkování léku.