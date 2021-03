Senait Mikešová: Z Etiopie do Prahy aneb Co neumím, to zkusím

„U nás panují obrovské třídní rozdíly: hrstka hodně bohatých a většina strašně chudých, živořících často ve slumech. Své místo na slunci si vybojují jen ti nejsilnější. Fyzicky i psychicky. Přetrvává představa, že žena se má starat o domácnost, k tomu vede celá výchova. Do školy bývá daleko a chodí se do ní z hor i několik hodin pěšky,“ líčí usměvavá, na Etiopanku netypicky zaoblená paní domu.

„Takový postup není v Etiopii běžný, většina dívek by to, k čemu jsem se odvážila, neudělala. Ale já jsem jiná. Když myslím, že je něco správné a důležité, nikdo mě nezastaví. To může Pavel potvrdit. Cítila jsem zkrátka, že je dobrý člověk, a to rozhodlo.“